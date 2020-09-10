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漸層夢幻色酥皮 Vivienne Westwood推超美限量月餅
喜歡Vivienne Westwood的人一定都對標誌性的「土星」Logo元素很熟悉，這顆戴著皇冠的行星所象徵的浩瀚宇宙魅力與反叛性格，充滿獨特意義。今年中秋節，Vivienne Westwood Café特別限量推出「緋紅日暮星宇禮盒」，正是把這股宇宙、天象的變換風采融入傳統糕點，那麼時尚的中秋禮盒不快點搶購怎麼行？
熱愛藝術的Vivienne Westwood，新一季創作就是以一幅黃昏虹彩為題的油畫為靈感，這也是「緋紅日暮星宇禮盒」的創作緣起。禮盒內外皆以日暮斜陽的多重色彩層次點綴，每盒內含3顆低油、低糖的烏豆沙「烏日▪斜陽蛋黃酥」和3顆包有紫色芋泥內餡的「紫霞▪映日蛋黃酥」，螺旋酥皮特別以無水奶油取代傳統酥油製成，漸層色階旖旎絢麗非常夢幻。
Vivienne Westwood限量「緋紅日暮星宇禮盒」即日起至9月20期間接受預訂，採品牌FB或IG私訊方式訂購。
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