忍不住想自摸！林柏宏穿LANVIN亮片裝展現「怪胎」性格

台北最近又有新的逛街打卡點！法國時尚品牌LANVIN在台北信義新天地A9館1樓推出快閃店，以標誌性的粉嫩藍色調裝璜打造出夢幻又現代感十足的店鋪，販售男女服裝和鞋款、包款等配件，開幕活動特別邀請男星林柏宏展演秋冬新裝，穿上亮片毛衣的他還搭配快閃店獨家販售的Bumper系列運動鞋，拼接的多彩細節看起來更加俏皮。

最近林柏宏主演的電影《怪胎》創下好票房與好口碑，宣傳了一個多月的他目前又忙著拍攝電視劇《媽，別鬧了！》，平均每個星期工作七天，今天參加時尚活動也算是暫時脫離劇組生活轉換心情。談到觀眾的熱烈反應，他表示：「很開心大家在疫情之後還是願意進電影院。」而他最近也特別趁著宣傳時刻穿遍各種「奇裝異服」，挑戰很多平常沒有嘗試過的造型，「比如顏色大膽的像是綠色、橘色、粉紅色等等，今天穿的亮片裝也是第一次嘗試，這個材質真的會讓我忍不住一直想摸它。」這也是他自認「怪胎」的特質。

LANVIN迎來新任創意總監Bruno Sialelli後整體風格變得更加年輕，身為漫畫、滑板迷的他也把相關概念帶入設計，創作出視覺效果更強烈有趣的服飾配件。比如今年秋冬系列男裝就用了很多Hugo Pratt筆下的漫畫人物—冒險水手Corto Maltese，以及羅盤、風帆、地球儀等等航海元素，這也讓對船、海上生活很嚮往的林柏宏很有感。另外還有法國著名卡通《大象巴巴》，也出現在女裝襯衫、絲巾和T恤等單品上。

除了最新的男女裝之外，這次LANVIN台北信義新天地A9館快閃店也特別獨家販售三層加厚鞋底結構的Bumper運動鞋，網羅男女款，4.5公分的鞋高有修飾身形的效果。另外像是靈感來自品牌創辦人Jeanne Lanvin裝鉛筆的文具袋和壁爐裝飾的貓元素打造而成的PENCIL BAGUETTE鉛筆盒包、重現1938年LANVIN化妝品廣告概念的BENTO MINAUDIERE紅唇包等，品項非常齊全豐富。

LANVIN SKM A9快閃店資訊

地點：台北信義新天地A9館一樓（台北市信義區松壽路9號） 日期：2020年9月10日至2021年2月28日 營業時間 ：禮拜日至禮拜四 11:00-21:30 禮拜五至禮拜六 11:00-22:00