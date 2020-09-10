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格蘭多納X金牌特務聯名 1989限量年份酒台灣10月上市
「金牌特務控」請注意，由蘇格蘭威士忌格蘭多納（GlenDronach）與電影《金牌特務（The King's Man）》聯名的限量威士忌又來了！「格蘭多納金牌特務1989限定版（The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage）」，即將於10月份在台灣上市，全球限量3052瓶，目前在台售價未定。
這款「格蘭多納金牌特務1989限定版」，蒸餾於1989年，酒精濃度50.1%，是29年的單一麥芽威士忌，出自格蘭多納首席調酒師Rachel Barrie特別精選。採限量發行的「格蘭多納金牌特務1989限定版」，酒體表現深邃而複雜，充滿秋天的成熟水果風味，以及黑松露、煙草與可可的氣息，正好與《金牌特務》的神秘而成熟的形象，不謀而和。
格蘭多納是蘇格蘭最古老的蒸餾廠之一，坐落在蘇格蘭東高地山丘深處的Forgue山谷中。自1826年創辦人James Allardice成立以來，即以雪莉桶作為最主要的風格，所有的雪莉桶都來自於西班牙。時至今日，一直延續創辦人的堅持，仍然使用來自西班牙的Pedro Ximénez和Oloroso雪莉酒桶來熟陳威士忌。格蘭多納具有真正的蘇格蘭高地風格，濃郁而奔放的酒體，非常適合長期在雪莉桶中熟成。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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