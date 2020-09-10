【2020周年慶】ALBION化妝水大容量、白神之露買大送小

想要肌膚健康，就要用「健康化妝水」，日本保養品牌ALBION，在2020週年慶期間，最主打的產品就是加大容量485ml的健康化妝水，直接下殺83折，特價3,400元，另一重點就是今年新推出的白神之露，在指定通路推出買大送小，讓肌膚能被持續修護。

ALBION在各專櫃周年慶期間，推出正貨商品全面9折，除了主打健康化妝水，今年上市的白神之露，以日本白神山地嚴選植萃，與百年純白麴菌結合淬取而出的「MYURAT」為成分，讓肌膚快速吸收，修護肌膚問題，想嘗鮮的粉絲可購入白神之露入門組，含有白神之露80ml，搭配新版妃思雅滲透乳35g、極致滲透化妝棉20片。

在SOGO與中友體系推出白神彈力肌密組，買160ml白神之露，送新一代賦活彈力緊容精華8ml、賦活彈力肌密滲透乳30g、賦活彈力肌密活化液30ml，75折特價4,100元；在新光三越體系則是買160ml白神之露，送24ml，再加送奇肌修復露d 8ml，同樣特價4,100元。

而ALBION強調的「乳液先行」保養概念，也在周年慶推出「滲透乳任選組」，可以任選同系列滲透乳或活化液任兩瓶，加送健康化妝水55ml+奇肌修護露d 8ml。如果想要首度嘗試滲透乳，則可直接入手賦活彈力滲透乳組，特別適合秋冬使用。