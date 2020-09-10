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600元有找！「小米藍牙耳機Earbuds超值版S」9/11開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
小米藍牙耳機Earbuds超值版S，售價545元，9月11日上午10點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C與friDay購物開賣。圖／小米台灣提供
小米藍牙耳機Earbuds超值版S，售價545元，9月11日上午10點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C與friDay購物開賣。圖／小米台灣提供

小米台灣宣布推出新品「小米GaN充電器Type-C 65W」、「小米藍牙耳機Earbuds超值版 S」，讓開學的學生減輕書包重量、增加學習戰力，9月11日上午10點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C與friDay購物開賣。「小米返校季」活動將於9月11日上午10點起至9月14日開跑，推出眾多學生必備商品優惠，熱門商品最高直降500元，還有滿額贈好禮、超值組合套裝等。

去年7月「小米藍牙耳機Airdots 超值版」一上市就造成瘋搶，攻占在藍牙耳機市占排行榜。全新的「小米藍牙耳機Earbuds超值版S」支援新一代藍牙5.0技術，連接更快、更穩定，支援DSP智慧環境降噪技術，在通話時自動去除環境雜音，提升通話品質，並新增遊戲模式，連按3次實體按鍵即可開啟。

「小米藍牙耳機Earbuds超值版S」全新升級連線方式，不再受限於主從設備，單耳雙耳模式能無縫切換，戴上任何一支耳機可使用單聲道，再戴上另一支即恢復雙耳立體聲，不需重新配對；耳機充飽一次可使用約4小時、配合充電盒使用可長達約12小時，售價545元。

體積輕巧的「小米GaN充電器 Type-C 65W」採用第三代半導體材質氮化鎵（GaN）材質，內含5A大電流、1公尺長充電線，可提供最高65W的輸出功率，可為筆記型電腦等大功率裝置充電，也相容大多數USB-C手機、平板、掌上型電玩遊戲機等，不論日常或旅行都可輕鬆放入口袋，售價765元。

9月11日上午10點起至9月14日「小米返校季」活動期間，小米AI音箱現折500元、特價995元；米家掃拖機器人G1現折300元、特價4,695元，領券再折200元；米家直流變頻電風扇1X現折200元、特價1,595元，領券再折100元。另有多項商品買1送1，購買米家檯燈Pro就送米家感應夜燈2，購買小米旅行箱20吋就送小米迷你雙肩包，現省新台幣$165元。

「小米返校季」期間也推出滿額贈，單筆訂單（不含手機）消費滿2,500元送Redmi行動電源10000標準版、滿3,000元送小米手環4、滿5,000元可享加499元購買米家LED智慧檯燈1S或米家床頭燈2、滿7,000元送小米AI音箱。

「小米返校季」優惠9月11日上午10點起至9月14日開跑，推出多款學生必備用品優惠限時限量折扣。圖／小米台灣提供
「小米返校季」優惠9月11日上午10點起至9月14日開跑，推出多款學生必備用品優惠限時限量折扣。圖／小米台灣提供
小米GaN充電器Type-C 65W，售價765元，9月11日上午10點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C與friDay購物開賣。圖／小米台灣提供
小米GaN充電器Type-C 65W，售價765元，9月11日上午10點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C與friDay購物開賣。圖／小米台灣提供
小米藍牙耳機Earbuds超值版S，售價545元，9月11日上午10點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C與friDay購物開賣。圖／小米台灣提供
小米藍牙耳機Earbuds超值版S，售價545元，9月11日上午10點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C與friDay購物開賣。圖／小米台灣提供

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