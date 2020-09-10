999元鮑魚免費送！發起人肉骨茶「13種小菜買1送1」

來自新加坡的「發起人肉骨茶」為慶祝登台一周年，於9月舉行一系列周年慶活動。自9月13日起，推出「星國好味買就送」的優惠，菜單內的13款小菜全部可享「買1送1」，連999元的「頂級鮑魚」也適用。另外特定時段到店消費，還有機會獲得招牌長排骨、發起人砂鍋炒豬雜等不同料理。

經營已經超過40年的「發起人肉骨茶」，名列新加坡三大肉骨茶之一，2019年由頂呱呱引進台灣，在ATT 4 FUN開設唯一一間台灣分店。店內主打白胡椒湯頭的肉骨茶系列，還有多項砂鍋料理、滷味。此次為慶祝登台週年，日前也曾舉行過姓名內含「發、起、人」三字諧音者，可享8折的優惠。

自9月13日至9月19日期間，發起人針對菜單內的13種小菜，全部推出「買1送1」的優惠，包括有蠔油萵苣、蠔油豆芽、蠔油芥蘭、秘製鹹菜、招牌豆腐皮、花生、星城蝦醬雞翅、發起人蒸肉餅、香炸蝦捲、招牌三色蛋、黃金豆腐、清蒸上等鱈魚、頂級鮑魚，售價自75～999元，贈送品項以價低者計。

另外於9月20日到9月30日，另推出「微光送愛優惠滿滿」活動。每桌消費可獲得送「微光生日卡」，張張卡片均有隱藏獎項，只要消費滿300元即可兌換卡片上的免費餐點，內容物包含有招牌長排骨、發起人砂鍋炒豬雜、星城滷豬腳、滷大腸頭粉腸、星城蝦醬雞翅、黃金豆腐、招牌三色蛋等不同餐點，總共限量500張，當次即可使用。