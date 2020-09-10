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劉詩詩、周揚青「撞菜」！看上同款TOD’S肩下包
這幾季以來，掀起流行的「肩下包」絲毫沒有退燒的情況，主打單肩背、長度剛好夾在腋下的這種包款展現出率性俐落的姿態，是很多時尚女星、網紅的最愛，各大品牌也都頻頻推出多種新款。TOD’S近日再度攜手大陸知名時尚部落客包先生打造全新聯名系列，同樣也是主打「肩下包」設計，還特別配上清新色彩，很有晚夏夜裡的義大利沙灘情調。
TOD’S x Mr. Bags包先生限量聯名系列這次以TOD’S C Bag「半月包」為主軸，推出淺開心果綠、淺棕與杏仁色3種顏色。C Bag 以復古Logo和平滑的皮革設計而成，包身飾以品牌經典D Bag獨特TOD’S字樣的橢圓皮革徽章標誌，之前搭配的是長背帶，這次特別以「肩下包」的短背帶設計現身，可以單肩背也可以手拎。
品牌大使劉詩詩最近特別以眼鏡造型搭配TOD’S x Mr. Bags包先生系列開心果綠包款，展現優雅書卷氣息，周揚青同樣也背了同色款，而女星林允則是示範了淺棕色款。全系列將於9月16日在TOD’S台北101旗艦店、微風廣場本館精品店、新光三越A9精品店以及新光三越中港精品店限量發售。
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