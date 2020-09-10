吃雞肉飯不用到嘉義 全聯美味堂推劉里長火雞肉系列

全聯調理熟食自有品牌「美味堂」再推出新作！自9月11日起至9月24日攜手嘉義超人氣排隊名店「劉里長火雞肉飯」推出3款聯名商品，包括「劉里長油蔥火雞翅腿」、「劉里長油蔥火雞胸」、「劉里長油蔥火雞中翅」，讓你不用到嘉義、免排隊，就能享受在地美味。

全聯今年年度廣告以「經濟健美學」為概念，推廣各式優質蛋白質，現在不只有雞胸肉，還推出擁有1高3低特色的火雞肉，以100公克來說雞肉含有16公克蛋白質，而火雞胸肉則有21克，不僅是最高蛋白質的肉類，更具有低熱量、低膽固醇和低脂肪的特色。

全聯這次與劉里長火雞肉飯聯名的3款火雞肉商品皆是進口獨家直輸，使用舒肥法真空熟成，顛覆肉質乾柴口感的印象，打造多汁味美的軟嫩風味，搭配遵循50年老店古法特製的油蔥醬畫龍點睛，淋上後美味更添層次感。

同時，全聯也為外食族、忙碌上班族貼心準備「爭鮮蒸鮮飯」，嚴選雲林西螺清健米，完全零添加，顆顆米飯香Q彈牙、粒粒晶瑩飽滿。只需使用電鍋、微波爐加熱，再搭配火雞肉，淋上醬汁，一碗香噴噴的劉里長火雞肉飯立馬直送餐桌，在家就能吃到人氣激推美食。販售期間，全聯也推出爭鮮蒸鮮飯搭配劉里長火雞胸肉合購優惠，原價115元，特價109元。