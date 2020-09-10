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全聯烤肉月豪華登場 A5和牛、桂丁土雞、生干貝一站購

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
全聯獨家推出桂丁土雞烤肉組合，售價589元，限量300組。圖／全聯福利中心提供
全聯獨家推出桂丁土雞烤肉組合，售價589元，限量300組。圖／全聯福利中心提供

中秋烤肉已成為行之有年的全民運動，近年消費者紛紛追求食材精緻高品質，再加上今年因疫情影響，許多民眾可能會改在家吃烤肉，因此全聯福利中心今年提前擴大整合資源，特別結合乾貨、生鮮與預購好禮，從9月11日起至10月15日推出「中秋烤肉月」主題，首波除了主打特選品質的肉品與海鮮外，還推薦多款調味醬料，以及超過50款人氣爆夯的中秋伴手禮盒，讓消費者一站輕鬆備足中秋團圓大小事。

全聯觀察發現，近來民眾偏好「吃多少買多少」的小包裝、高單價品項，以及高CP值組合商品，像是可完美封存食材鮮美的急凍鮮物系列就相當熱銷，如不需特別醃製調味的香草戰斧豬排、國產去骨雞腿排，以及新鮮原味就超好吃的日本生干貝、草蝦等，輕鬆就能烤出色香味俱全的美食。

在燒烤組合預購商品上，特別推薦榮獲十大神農獎的獨家「桂丁土雞烤肉組合」，皮薄肉甜、Q彈無腥味，不必過多調味就能做出健康美味燒肉，預購價不到600元就能買到，限量只有300組；還有限量1,000組的「豪華老饕首選燒烤組」，內含牛舌燒烤片、無骨牛小排燒烤片、沙朗牛排等，一次滿足老饕挑剔味蕾。而奢華單品部分，則主推饕客夢幻逸品「日本北海道A5和牛」，以及霸氣帶骨的「羅斯戰斧豬排禮盒」，在家就能享受餐廳料理。

搭配烤肉，全聯更同步推出各國風味燒烤醬料，如台式經典「金蘭蜜汁烤肉醬」、主打熱量減半的「生活良好深焙芝麻醬」，還有新登場的「CJ BIBIGO韓式頂級燒烤拌醬-原味」，隨時變出異國美味。

豪華老饕首選燒烤組，內含美國外側橫膈肌300g、牛舌燒烤片200g、美國無骨牛小排燒烤片300g、美國特選沙朗牛排300g、美國頂級牛梅花牛排300g，售價1,499元，限量1,000組。圖／全聯福利中心提供
豪華老饕首選燒烤組，內含美國外側橫膈肌300g、牛舌燒烤片200g、美國無骨牛小排燒烤片300g、美國特選沙朗牛排300g、美國頂級牛梅花牛排300g，售價1,499元，限量1,000組。圖／全聯福利中心提供
日本北海道A5和牛350克，肉質鮮嫩、肥而不膩，售價2,680元，限量300組。圖／全聯福利中心提供
日本北海道A5和牛350克，肉質鮮嫩、肥而不膩，售價2,680元，限量300組。圖／全聯福利中心提供

中秋 全聯

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