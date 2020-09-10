全聯烤肉月豪華登場 A5和牛、桂丁土雞、生干貝一站購

中秋烤肉已成為行之有年的全民運動，近年消費者紛紛追求食材精緻高品質，再加上今年因疫情影響，許多民眾可能會改在家吃烤肉，因此全聯福利中心今年提前擴大整合資源，特別結合乾貨、生鮮與預購好禮，從9月11日起至10月15日推出「中秋烤肉月」主題，首波除了主打特選品質的肉品與海鮮外，還推薦多款調味醬料，以及超過50款人氣爆夯的中秋伴手禮盒，讓消費者一站輕鬆備足中秋團圓大小事。

全聯觀察發現，近來民眾偏好「吃多少買多少」的小包裝、高單價品項，以及高CP值組合商品，像是可完美封存食材鮮美的急凍鮮物系列就相當熱銷，如不需特別醃製調味的香草戰斧豬排、國產去骨雞腿排，以及新鮮原味就超好吃的日本生干貝、草蝦等，輕鬆就能烤出色香味俱全的美食。

在燒烤組合預購商品上，特別推薦榮獲十大神農獎的獨家「桂丁土雞烤肉組合」，皮薄肉甜、Q彈無腥味，不必過多調味就能做出健康美味燒肉，預購價不到600元就能買到，限量只有300組；還有限量1,000組的「豪華老饕首選燒烤組」，內含牛舌燒烤片、無骨牛小排燒烤片、沙朗牛排等，一次滿足老饕挑剔味蕾。而奢華單品部分，則主推饕客夢幻逸品「日本北海道A5和牛」，以及霸氣帶骨的「羅斯戰斧豬排禮盒」，在家就能享受餐廳料理。