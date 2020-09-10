繁花盛開妝點新娘 周大福、鎮金店金飾新作好幸福

是否正在為預計將在10月走上紅毯的新娘物色珠寶？根據傳統習俗，新娘新郎配戴金飾象徵吉祥富貴，代表來自父母長輩和親友的祝福。周大福和鎮金店（Just Gold）今年不約而同推出以大自然花朵為主題婚嫁系列金飾珠寶，妝點美麗的新娘，為新人獻上圓滿盛放的祝福。

鎮金店全新的「花之魅影」系列，除了純金，還鑲嵌光澤溫潤高雅的珍珠母貝，配戴起來氣質高雅。以愛心與貝母交織的花形獨特，流露皇室高貴氣派，靈感來自葡萄牙皇室阿茲勒赫藝術，洋溢皇室文化的瑰麗風格。而除了手工處理珍珠母貝，繁複的花形還需資深工匠以精湛拋光工藝讓純金更光彩、閃耀，再以細膩的噴砂工藝呈現啞光質感，成為女人味十足的設計。