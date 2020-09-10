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繁花盛開妝點新娘 周大福、鎮金店金飾新作好幸福

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
鎮金店與周大福推出以盛開繁花為靈感的金飾，為新娘送上祝福。圖／鎮金店、周大福提供
鎮金店與周大福推出以盛開繁花為靈感的金飾，為新娘送上祝福。圖／鎮金店、周大福提供

是否正在為預計將在10月走上紅毯的新娘物色珠寶？根據傳統習俗，新娘新郎配戴金飾象徵吉祥富貴，代表來自父母長輩和親友的祝福。周大福和鎮金店（Just Gold）今年不約而同推出以大自然花朵為主題婚嫁系列金飾珠寶，妝點美麗的新娘，為新人獻上圓滿盛放的祝福。

鎮金店全新的「花之魅影」系列，除了純金，還鑲嵌光澤溫潤高雅的珍珠母貝，配戴起來氣質高雅。以愛心與貝母交織的花形獨特，流露皇室高貴氣派，靈感來自葡萄牙皇室阿茲勒赫藝術，洋溢皇室文化的瑰麗風格。而除了手工處理珍珠母貝，繁複的花形還需資深工匠以精湛拋光工藝讓純金更光彩、閃耀，再以細膩的噴砂工藝呈現啞光質感，成為女人味十足的設計。

周大福的「牽囍」黃金婚嫁系列，取其情牽一線，牽成就金玉良緣之意，並從花語充滿祝福和吉祥意義的蝴蝶蘭和繡球花汲取靈感。蝴蝶蘭象徵對純潔愛情的追求，如同蝴蝶一般飛向幸福的方向；而繡球花是愛情「忠貞、永恒」的象徵，花朵相互依靠的花辦如同家人間的緊緊相依相互扶持，傳遞祝願新人婚姻美滿團圓的正面意義。百貨週年慶期間還可搭配期間珠寶商品最高回饋25%、黃金工資68折等優惠，小資族不容錯過。

鎮金店 「花之魅影」純金鑲嵌貝母系列耳環，22,600元。圖／鎮金店提供
鎮金店 「花之魅影」純金鑲嵌貝母系列耳環，22,600元。圖／鎮金店提供
鎮金店 「花之魅影」純金鑲嵌貝母系列手鍊，36,600元。圖／鎮金店提供
鎮金店 「花之魅影」純金鑲嵌貝母系列手鍊，36,600元。圖／鎮金店提供
周大福「牽囍」系列「繡球花」黃金項鍊，價格店洽。圖／周大福提供
周大福「牽囍」系列「繡球花」黃金項鍊，價格店洽。圖／周大福提供
周大福「牽囍」系列「蝴蝶蘭」黃金戒指，價格店洽。圖／周大福提供
周大福「牽囍」系列「蝴蝶蘭」黃金戒指，價格店洽。圖／周大福提供
鎮金店 「花之魅影」純金鑲嵌貝母系列戒指，22,600元。圖／鎮金店提供
鎮金店 「花之魅影」純金鑲嵌貝母系列戒指，22,600元。圖／鎮金店提供
周大福「牽囍」系列「蝴蝶蘭」黃金手鍊，價格店洽。圖／周大福提供
周大福「牽囍」系列「蝴蝶蘭」黃金手鍊，價格店洽。圖／周大福提供
鎮金店 「花之魅影」純金鑲嵌貝母系列吊墜，13,600元。圖／鎮金店提供
鎮金店 「花之魅影」純金鑲嵌貝母系列吊墜，13,600元。圖／鎮金店提供

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