FENDI籃球背心超帥 BALLY型男運動風包款背起來

在FENDI的二元對立命題中，早秋男裝的運動風不著痕跡地融入都會西服穿搭，極為洗鍊優雅之外，也有車褲、球衣、瑜伽、慢跑等機能單品，結合品牌識別元素，相當時髦；BALLY全新登場的Raise系列，則是以籃球、跑步為靈感，形塑尼龍材質新包款。

運動風的創意範疇，是近幾季FENDI發揮得相當嫺熟的領域，包括大尺寸的鮮明FENDI Roma logo圖案，或是Bag Bug眼睛造型迷彩「Camoubugs」印花，也成為早秋男裝的圖樣設計，在尼龍緞面、萊卡彈性布料及平紋針織布料的交錯運用中，追求舒適感，推出寬鬆的籃球褲、背心和運動衫，以及合身剪裁的跑步服。配色部分以FENDI黃點綴黑白，褲長及袖長都可以透過機能性鈕扣來調整長度，配置多口袋、耳機和吸管環的設計，增加機能性，可在訓練時貼身取得各項必需的裝備，籃球背心上的「25」數字，則是象徵FENDI成立於1925年。