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FENDI籃球背心超帥 BALLY型男運動風包款背起來

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
BALLY Raise黑色尼龍雙袋後背包，32,680元。圖／BALLY提供
BALLY Raise黑色尼龍雙袋後背包，32,680元。圖／BALLY提供

FENDI的二元對立命題中，早秋男裝的運動風不著痕跡地融入都會西服穿搭，極為洗鍊優雅之外，也有車褲、球衣、瑜伽、慢跑等機能單品，結合品牌識別元素，相當時髦；BALLY全新登場的Raise系列，則是以籃球、跑步為靈感，形塑尼龍材質新包款。

運動風的創意範疇，是近幾季FENDI發揮得相當嫺熟的領域，包括大尺寸的鮮明FENDI Roma logo圖案，或是Bag Bug眼睛造型迷彩「Camoubugs」印花，也成為早秋男裝的圖樣設計，在尼龍緞面、萊卡彈性布料及平紋針織布料的交錯運用中，追求舒適感，推出寬鬆的籃球褲、背心和運動衫，以及合身剪裁的跑步服。配色部分以FENDI黃點綴黑白，褲長及袖長都可以透過機能性鈕扣來調整長度，配置多口袋、耳機和吸管環的設計，增加機能性，可在訓練時貼身取得各項必需的裝備，籃球背心上的「25」數字，則是象徵FENDI成立於1925年。

BALLY在秋冬男仕新品推出全新的Raise系列，兼具商務輪廓及運動氛圍，包款主體由尼龍材質構成，並進行特殊塗料技術加強耐受性，拉鍊也添加防水塗層，以確保包款全面的防水、防塵，同時採用科技再生材質，雖是戶外風格，但外型簡單、選色實用，也適合都會悠閒的穿搭。

FENDI Roma高筒運動鞋採用與服裝相同的黑白黃配色。圖／FENDI提供
FENDI Roma高筒運動鞋採用與服裝相同的黑白黃配色。圖／FENDI提供
BALLY Raise黑色尼龍雙袋後背包，32,680元。圖／BALLY提供
BALLY Raise黑色尼龍雙袋後背包，32,680元。圖／BALLY提供
FENDI 25號運動背心的背面是FENDI Roma字樣。圖／FENDI提供
FENDI 25號運動背心的背面是FENDI Roma字樣。圖／FENDI提供
FENDI和BALLY在秋季男裝都有運動機能新款式。圖／品牌提供
FENDI和BALLY在秋季男裝都有運動機能新款式。圖／品牌提供
FENDI迷彩印花的「Camoubugs」是早秋運動風單品重點印花。圖／FENDI提供
FENDI迷彩印花的「Camoubugs」是早秋運動風單品重點印花。圖／FENDI提供
BALLY Raise灰色尼龍橡膠BALLY標掀蓋式斜肩包，25,280元。圖／BALLY提供
BALLY Raise灰色尼龍橡膠BALLY標掀蓋式斜肩包，25,280元。圖／BALLY提供
BALLY Raise灰色尼龍斜肩包，20,280元。圖／BALLY提供
BALLY Raise灰色尼龍斜肩包，20,280元。圖／BALLY提供
FENDI 25號運動背心，18,900元。圖／FENDI提供
FENDI 25號運動背心，18,900元。圖／FENDI提供
FENDI以品牌標誌黃色點綴黑、白，褲長及袖長都可以透過鈕扣來調整長度。圖／FENDI提供
FENDI以品牌標誌黃色點綴黑、白，褲長及袖長都可以透過鈕扣來調整長度。圖／FENDI提供

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