聽新聞
test
0:00 / 0:00

松果購物限量開賣「玩色系列口罩」！迷彩﹑馬卡龍色全都有

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
松果購物限量開賣「台灣國際生醫成人口罩」，8款馬卡龍色隨機出貨。圖／松果購物提供
松果購物限量開賣「台灣國際生醫成人口罩」，8款馬卡龍色隨機出貨。圖／松果購物提供

繼上周學校開學之後，口罩需求持續增溫，尤其是特殊色口罩更是大眾搶購的指標，松果購物即日起開賣玩色系列口罩，首次限量開賣台灣國際生醫成人口罩﹑善存迷彩醫療口罩﹑丰荷螢光黃醫療口罩等，迷彩色、馬卡龍色全都有，同時也開賣環保媽媽兒童及幼幼款特殊色醫療口罩，口罩一律不限購。

松果購物開賣的「台灣國際生醫成人口罩」100片售價1,392元、限量30盒，共有薰衣草紫、萬安藍、楚瑜橘、國昌黃、吸附紫、脫魯粉、俏皮紅、沁涼藍等8色隨機出貨；「善存迷彩醫療口罩」100片售價1,216元、限量400盒，共有橘、綠、藍、粉等色系；「順易利醫療口罩」50片售價649元、限量100盒，共有藍、綠、紫、粉、黑等5色隨機出貨；「丰荷醫療口罩」100片售價1,126元、限量400盒，共有螢光黃、櫻花粉、薰衣草紫等色系；「宏瑋醫療口罩」奶油黃色100片售價1,194元、限量200盒，冰河藍色、哈密瓜綠色皆為100片售價956元，限量300盒。

環保媽媽兒童／幼幼款醫療口罩50片售價751元、限量150盒，共有藍、綠、紫、粉、黃等顏色隨機出貨。

松果購物限量開賣環保媽媽兒童／幼幼款醫療口罩，50片售價751元、限量150盒，共有藍、綠、紫、粉、黃等顏色隨機出貨。
松果購物限量開賣環保媽媽兒童／幼幼款醫療口罩，50片售價751元、限量150盒，共有藍、綠、紫、粉、黃等顏色隨機出貨。
松果購物限量開賣「宏瑋醫療口罩」，奶油黃色100片售價1,194元、限量200盒。圖／松果購物提供
松果購物限量開賣「宏瑋醫療口罩」，奶油黃色100片售價1,194元、限量200盒。圖／松果購物提供
松果購物限量開賣「丰荷醫療口罩」，共有螢光黃、櫻花粉、薰衣草紫等色系。圖／松果購物提供
松果購物限量開賣「丰荷醫療口罩」，共有螢光黃、櫻花粉、薰衣草紫等色系。圖／松果購物提供
松果購物限量開賣「順易利醫療口罩」50片售價649元、限量100盒，共有藍、綠、紫、粉、黑等5色隨機出貨。圖／松果購物提供
松果購物限量開賣「順易利醫療口罩」50片售價649元、限量100盒，共有藍、綠、紫、粉、黑等5色隨機出貨。圖／松果購物提供
松果購物限量開賣「善存迷彩醫療口罩」100片售價1,216元、限量400盒，共有橘、綠、藍、粉等色系。圖／松果購物提供
松果購物限量開賣「善存迷彩醫療口罩」100片售價1,216元、限量400盒，共有橘、綠、藍、粉等色系。圖／松果購物提供

口罩 購物

延伸閱讀

國家隊豪品魚目混珠賣中製口罩 業者200萬交保

陳凱倫轟司機趕沒戴口罩阿嬤下車 陳昭姿：行善應該要自己帶頭

香港也玩特殊色？ 藥廠推「紫花油色」自產口罩

「阿嬤沒戴口罩」遭趕下公車 陳凱倫轟司機：為何不幫忙準備口罩？

相關新聞

全聯烤肉月豪華登場 A5和牛、桂丁土雞、生干貝一站購

中秋烤肉已成為行之有年的全民運動，近年消費者紛紛追求食材精緻高品質，再加上今年因疫情影響，許多民眾可能會改在家吃烤肉，因...

繁花盛開妝點新娘 周大福、鎮金店金飾新作好幸福

是否正在為預計將在10月走上紅毯的新娘物色珠寶？根據傳統習俗，新娘新郎配戴金飾象徵吉祥富貴，代表來自父母長輩和親友的祝福...

FENDI籃球背心超帥 BALLY型男運動風包款背起來

在FENDI的二元對立命題中，早秋男裝的運動風不著痕跡地融入都會西服穿搭，極為洗鍊優雅之外，也有車褲、球衣、瑜伽、慢跑等...

松果購物限量開賣「玩色系列口罩」！迷彩﹑馬卡龍色全都有

繼上周學校開學之後，口罩需求持續增溫，尤其是特殊色口罩更是大眾搶購的指標，松果購物即日起開賣玩色系列口罩，首次限量開賣台...

打開死亡之書寫新意 萬寶龍埃及靈感書寫工具

「死亡不是生的對立，而是它的一部分。」 村上春樹曾在經典小說「挪威的森林」中寫下如斯文句。萬寶龍（Montblanc）從...

與丹麥皇室用同款！皇家哥本哈根推大唐玫瑰限定系列

今年大家在家的時間變多了，更要注重家中用具的品味，讓自己用得開心，也能感受到完美品味。丹麥名瓷Royal Copenha...

國慶假期怎麼玩？香格里拉台南遠東有另類自由行選擇

十月中秋節四天連假後，緊接著三天國慶日假期，不想人擠人，又想到台南輕鬆小旅行，還有機會從高樓賞煙花炫耀的全景，該如何規劃...

以為拍動作片？聖羅蘭男模飛簷走壁秀2021春夏系列

在新冠疫情威脅尚未完全解除的時刻，Saint Laurent昨晚在線上發表了2021春夏男裝系列，雖然以影片方式取代實體...

鐘表與奇蹟展登陸上海 朗格、萬國、江詩丹頓新品連發

雖然因為疫情影響導致高級鐘表產業今年變數連連，但「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」展會在上半年以網路同...

楊祐寧超自然婚紗照閃瞎！婚戒選這款會不會太低調啦

選擇在2020年9月9日（愛你愛你久久）這一天登記結婚的藝人楊祐寧與妻子Melinda，也在當天於官方IG發表兩人甜蜜的...

奶茶控必看！「茶聚」沐嵐完熟奶茶獲iTQi食品米其林

有「食品界米其林」稱號的比利時 International Taste Institute（iTQi），日前iTQi公布...

Xbox Series X、Series S售價公布了 11月10日在台上市

不想再被網路爆料了！台灣微軟稍早正式宣布，次世代遊戲主機Xbox Series X和Xbox Series S將於11月...

熱門新聞

夫年薪450萬元 妻理財觀念讓他不解「是我太計較嗎？」

快對身分證！與台北君悅同日生「免費招待一泊二食」

最有意境的節氣！白露後 這5個生肖將迎來好運

北北基雨開炸！16縣市大雨特報 明後天全台有雨

入秋首道鋒面來了！ 降雨熱區看這 午後全台有雨到周一

一枚銅板就能住！台南趣淘漫旅2人只要10元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。