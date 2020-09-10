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松果購物限量開賣「玩色系列口罩」！迷彩﹑馬卡龍色全都有
繼上周學校開學之後，口罩需求持續增溫，尤其是特殊色口罩更是大眾搶購的指標，松果購物即日起開賣玩色系列口罩，首次限量開賣台灣國際生醫成人口罩﹑善存迷彩醫療口罩﹑丰荷螢光黃醫療口罩等，迷彩色、馬卡龍色全都有，同時也開賣環保媽媽兒童及幼幼款特殊色醫療口罩，口罩一律不限購。
松果購物開賣的「台灣國際生醫成人口罩」100片售價1,392元、限量30盒，共有薰衣草紫、萬安藍、楚瑜橘、國昌黃、吸附紫、脫魯粉、俏皮紅、沁涼藍等8色隨機出貨；「善存迷彩醫療口罩」100片售價1,216元、限量400盒，共有橘、綠、藍、粉等色系；「順易利醫療口罩」50片售價649元、限量100盒，共有藍、綠、紫、粉、黑等5色隨機出貨；「丰荷醫療口罩」100片售價1,126元、限量400盒，共有螢光黃、櫻花粉、薰衣草紫等色系；「宏瑋醫療口罩」奶油黃色100片售價1,194元、限量200盒，冰河藍色、哈密瓜綠色皆為100片售價956元，限量300盒。
環保媽媽兒童／幼幼款醫療口罩50片售價751元、限量150盒，共有藍、綠、紫、粉、黃等顏色隨機出貨。
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