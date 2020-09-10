6年翻3倍 路易十三保值又增值

酒不一定越陳越香，但是有一種酒，卻越放越值錢；那正是來自法國干邑區的夢幻逸品路易十三。

回顧路易十三從2007年到2017年這十年之間，所發表的全球限量版本，每一款的價值都已今非昔比，增值幅度令人咋舌。

其中像是2009年推出「黑蘊Rare Cask 43.8」，與2013年由現任首席Baptiste Loiseau與其師父Pierrette Trichet女士共同發現連手創作的「黑蘊Rare Cask 42.6」，目前價值皆已不可同日而語。更不用說2014年所發行的路易十三黑珍140周年纪念版，目前更已飆升近三倍的市值。

路易十三之所以珍稀傳奇，能成為世界絕頂的干邑，在於從1874年誕生以來，皆是由歷代酒窖大師悉心守護，並將其傳承給接班人，不間斷地延續路易十三的百年陳釀之旅，是以每一瓶路易十三最久為一百年的調和，因此當代酒窖大師的在生之時，皆無法品嚐到自己親手釀的酒。每一瓶路易十三，都是嚴選多達1200種以上，在古老橡木酒桶內陳年最高年份長達100年的「生命之水」調配而成。

路易十三的水晶瓶，是由技藝精湛的水晶匠人人工吹制，須由11位工匠手工打造，瓶頸以20K金紋飾，並於瓶底和瓶塞刻有獨一無二之專屬序號，如此的曠時費工，只為成就這具有皇室血統的珍貴酒瓶。

當光線透過經典水晶瓶身，路易十三酒液呈現出的優雅琥珀色，能帶來一場繽紛的嗅覺和味覺盛宴，散發著沒藥、蜂蜜、乾燥玫瑰、李子、金銀花、雪茄盒、皮革、無花果和百香果，無須多言，只要輕啜一口，即能體會路易十三是一種凝聚時間的芬芳。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康