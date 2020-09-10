打開死亡之書寫新意 萬寶龍埃及靈感書寫工具

「死亡不是生的對立，而是它的一部分。」 村上春樹曾在經典小說「挪威的森林」中寫下如斯文句。萬寶龍（Montblanc）從埃及的「死亡之書」（Book of the Dead）得到靈感，並將一款1920年代的埃及主題書寫工具重新復刻，推出傳承系列的「埃及狂熱」的高級樹脂書寫工具與Doué特別版書寫工具，像古文明致意。

1920年代一度興起一陣「埃及熱」，由於考古、冒險在當時大行其道，尤其例如圖坦卡門的陵墓被挖掘出時，引起全世界的埃及狂熱。今年的萬寶龍「埃及狂熱」書寫工具，將1920年代的一只古董書寫工具精美復刻，例如當時與現代都很少見的八角形筆身、筆夾上的卯釘設計，加入新筆具的設計。