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打開死亡之書寫新意 萬寶龍埃及靈感書寫工具

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
萬寶龍，傳承系列埃及狂熱高級文具#146筆記本（125918 ），2,700元。記者釋俊哲 / 攝影。
萬寶龍，傳承系列埃及狂熱高級文具#146筆記本（125918 ），2,700元。記者釋俊哲 / 攝影。

「死亡不是生的對立，而是它的一部分。」 村上春樹曾在經典小說「挪威的森林」中寫下如斯文句。萬寶龍（Montblanc）從埃及的「死亡之書」（Book of the Dead）得到靈感，並將一款1920年代的埃及主題書寫工具重新復刻，推出傳承系列的「埃及狂熱」的高級樹脂書寫工具與Doué特別版書寫工具，像古文明致意。

1920年代一度興起一陣「埃及熱」，由於考古、冒險在當時大行其道，尤其例如圖坦卡門的陵墓被挖掘出時，引起全世界的埃及狂熱。今年的萬寶龍「埃及狂熱」書寫工具，將1920年代的一只古董書寫工具精美復刻，例如當時與現代都很少見的八角形筆身、筆夾上的卯釘設計，加入新筆具的設計。

此外萬寶龍再與埃及文化專家合作，研發出一組象形文字、並搭配貴族專屬的「亡冥框」，翻譯成現代文字，為「具有鑽石的白色高山」，正是「萬寶龍」之意。同時新系列的鋼筆筆尖再採用三角心形氣孔設計，以及小巧可愛的「聖甲蟲」圖案，讓書寫更為柔軟流暢。想要收藏周邊？該系列更有一組埃及狂熱高級文具#146筆記本與Elixir墨水。全系列書寫工具包含原子筆、鋼珠筆與鋼筆，鋼筆並有F尖與M尖兩種筆尖，價格則從17,400元至39,800元不等。

特殊設計的筆尖，刻有聖甲蟲的圖騰與4810字樣。圖 / Montblanc提供。
特殊設計的筆尖，刻有聖甲蟲的圖騰與4810字樣。圖 / Montblanc提供。
筆蓋、筆身上的仿古埃及象形文字，是由萬寶龍與埃及古物學專家共同創作出。圖 / Montblanc提供。
筆蓋、筆身上的仿古埃及象形文字，是由萬寶龍與埃及古物學專家共同創作出。圖 / Montblanc提供。
以埃及「死亡之書」為靈感，萬寶龍推出全新埃及靈感書寫工具。圖 / Montblanc提供。
以埃及「死亡之書」為靈感，萬寶龍推出全新埃及靈感書寫工具。圖 / Montblanc提供。

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