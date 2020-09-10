與丹麥皇室用同款！皇家哥本哈根推大唐玫瑰限定系列

今年大家在家的時間變多了，更要注重家中用具的品味，讓自己用得開心，也能感受到完美品味。丹麥名瓷Royal Copenhagen（皇家哥本哈根）旗下最知名的大唐草系列，慶祝上市20周年，藉由與新的藝術家合作，推出獨特限量版「大唐玫瑰」系列 ，以噴繪玫瑰花輪廓，加強手繪花紋，更顯頂級工藝。

皇家哥本哈根受到丹麥王儲王妃喜愛，每日三餐均要使用大唐草系列，且也是外交贈禮的首選。限定的大唐玫瑰系列，結合抽象與工藝的藝術設計，限量販售，喜愛品牌瓷器的粉絲們，要早早入手。

大唐玫瑰系列由大唐草的創作者，設計師兼陶瓷師 Karen Kjeldgaard-Larsen和視覺藝術家Mette Hannemann攜手創作 ，噴繪與手繪的結合，強調過去經典與新藝術的結合，更多了既典雅又摩登的新潮藝術氣息。

在設計的發想上，設計師Karen Kjeldgaard-Larsen希望回歸唐草花紋的組成元素，從解構唐草花紋中找尋創意靈感。過程中，設計師發現，將玫瑰花的元素呈現在瓷器上，不僅代表著浪漫，還布滿了詩意與歷史意義，再以抽象的剪影表現，讓瓷器上的圖騰，有更豐富的呈現，彷彿有成千上萬朵的玫瑰 。

「大唐玫瑰」系列包括9件限定作品，涵蓋茶壺、高腳缽、隔熱杯、大小橢圓盤、大橢圓深盤、湯盤、圓盤及花瓶。 日常的用餐、聚會場合亦可使用，想要變成點亮居家生活，多份情調生活美學，也是吸睛的必備擺飾。