LINE TV台灣版線上百老匯開張 超人氣舞台劇on LINE

想要24小時隨選隨地或宅在家，就可以欣賞精彩的表演藝術節目嗎？LINE TV「藝文表演館」於9月10日盛大開張！首波主打「udn數位劇場」，將陸續上架故事工廠、天作之合、栢優座、玉米雞、安娜琪舞蹈等劇團原創作品，讓喜愛表演藝術的觀眾能多一種娛樂選擇。為了歡慶開館，歡迎大家同時在「真實劇場」和「數位劇場」欣賞故事工廠所有作品，現在到LINE TV訂閱享優惠價199元（原價299元），還可抽《我們與惡的距離》公投劇場版門票！

LINE TV今年推出「主題單館內容訂閱服務」，以用戶為出發點，打造最有感的內容服務。打頭陣的「語言學習館」，由空中英語教室推出「大家說英語」和「空中英語教室」的影音內容訂閱方案，鎖定社會新鮮人、小資族與進修上班族群，並首次與霹靂國際多媒體合作，再推「PILI霹靂館」，全新系列《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》及經典正劇都可在LINE TV收看。

9月10日上線的「藝文表演館」，猶如台灣版線上百老匯，由LINE TV攜手udnFunLife共同打造「udn數位劇場」，開館首日推出故事工廠超人氣舞台劇：包括改編自華文界重量級作家駱以軍最幽默溫暖同名散文集《小兒子》、結合莊子思想與密室遊戲的《莊子兵法》、喜感破表的愛情劇《3個諸葛亮》、改編自名作家王瓊玲老師的《一夜新娘》及發想自國寶級京劇大師朱陸豪生平故事《七十三變》。經典作品線上一次大滿足！