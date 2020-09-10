以為拍動作片？聖羅蘭男模飛簷走壁秀2021春夏系列

在新冠疫情威脅尚未完全解除的時刻，Saint Laurent昨晚在線上發表了2021春夏男裝系列，雖然以影片方式取代實體秀，但陣仗可沒有因此變小，多位穿著新一季服飾的男模一同入鏡，長度達6分鐘的影片更記錄了巴黎、紐約和北京的天際線美景，以及全新設計的瀟灑樣貌。

在影片中可以看到男模們在巴黎、紐約和北京的知名建築物上跑酷、飛簷走壁，鏡頭視角有第一人稱也有第三人稱，可以讓觀眾分別聚焦在不同的單品上，服裝輕盈材質所展現的飄逸感也在俐落動作下完美呈現。這季的服飾有著悠閒薄透的特性，更貫穿白天與夜晚的穿搭，有熱情洋溢的植物印花，也有閃閃發光的亮片元素，滿足青春陽光和雅痞騷包風格。層次穿搭、細節裝飾，也強調了打扮的樂趣與多變。