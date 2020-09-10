滿500送500！新加坡「莆田」全新套餐 再享8折優惠

連續於2016～2019年獲得新加坡米其林摘星肯定的「莆田」，今年秋季以鎮店名菜「翠玉白菜燉軟豆腐」為主角，推出適合2～10人分享的「摘星套餐」。為慶祝20週年與新套餐上市，即日起也推出回饋方案，除了可享套餐8折優惠外，還有滿500送500、滿1000送1000等優惠。

創立於新加坡的「莆田」，主打福建莆田菜、新加坡菜。2016年由王品引進來台。其中店內的人氣料理「莆田至寶-翠玉白菜燉軟豆腐」，湯頭選用老母雞、豬大骨、干貝、蝦乾等食材，經慢燉8小時熬煮，並搭配白菜與豆腐，呈現鮮甜滋味。「蝦苗嫩紫菜」，則是選用初摘的頭水紫菜，拌入特製醬汁與蝦苗，有著甜中代酸的滋味。其他還有糖醋松鼠魚、金銀上湯時蔬、金絲麥片蝦等等不同人氣菜餚。