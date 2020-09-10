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滿500送500！新加坡「莆田」全新套餐 再享8折優惠
連續於2016～2019年獲得新加坡米其林摘星肯定的「莆田」，今年秋季以鎮店名菜「翠玉白菜燉軟豆腐」為主角，推出適合2～10人分享的「摘星套餐」。為慶祝20週年與新套餐上市，即日起也推出回饋方案，除了可享套餐8折優惠外，還有滿500送500、滿1000送1000等優惠。
創立於新加坡的「莆田」，主打福建莆田菜、新加坡菜。2016年由王品引進來台。其中店內的人氣料理「莆田至寶-翠玉白菜燉軟豆腐」，湯頭選用老母雞、豬大骨、干貝、蝦乾等食材，經慢燉8小時熬煮，並搭配白菜與豆腐，呈現鮮甜滋味。「蝦苗嫩紫菜」，則是選用初摘的頭水紫菜，拌入特製醬汁與蝦苗，有著甜中代酸的滋味。其他還有糖醋松鼠魚、金銀上湯時蔬、金絲麥片蝦等等不同人氣菜餚。
莆田此次所推出的摘星套餐，集結店內各款人氣餐點，設計出2、4、6、10人份的不同組合，每套售價自1,280～6,980元。即日起至10月31日期間，民眾至莆田用餐並主動出示官網優惠畫面，即享摘星套餐8折優惠。另外消費滿500元，就送500元現金抵用券；滿1,000元送1,000元現金抵用券，可供下次用餐抵用。
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