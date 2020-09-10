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鐘表與奇蹟展登陸上海 朗格、萬國、江詩丹頓新品連發
雖然因為疫情影響導致高級鐘表產業今年變數連連，但「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」展會在上半年以網路同步形式發表後，昨天9月9日（三）登陸上海，包含朗格（a. lange & söhne）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、萬國表（IWC），都以實體形式帶來多款下半年的新品腕表。
除了傳統的黃金、玫瑰金，特殊的貴金屬成分一向被視為各家表廠之秘，其中帶有蜂蜜金黃色澤的「蜂蜜金」則猶如一件朗格的高級訂製服、不輕易現身；朗格今年由於同時遇上創廠175周年與品牌復興30周年兩個重要年份，將旗下1815 Thin、1815 Rattrapante、Tourbograph Perpetual三款腕表分別以蜂蜜金表殼打造，各限量175、100與50枚；IWC則帶來全新精鋼表帶的葡萄牙系列計時腕表（IW371617），配備折疊式的蝴蝶扣精鋼表帶，穿戴更為便利，也能輕鬆應付日常生活中的室內、戶外運動不同需求。
江詩丹頓則帶來一款Overseas的自動上鍊腕表，粉紅金的表殼搭配藍色表面，斯文而雋永。鎖定品牌入門價位帶、具有明確運動風格的Overseas系列，將品牌的「馬耳他十字」融入表圈與表帶設計，同時為了因應不同生活場景，同一表款將附上密西西比鱷魚皮帶、橡膠表帶與粉紅金表帶三種配件，機芯則運用表廠自製的5100自動上鍊機芯，具備22K金自動盤與日內瓦印記。
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