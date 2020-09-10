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愛馬仕Crafting Time超凡腕表展 台灣首度訂製經典

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
少見的漸變琺瑯為少見的陰刻手法在金屬上雕琢出圖案，再塗上單一色彩的釉料。圖／愛馬仕提供
少見的漸變琺瑯為少見的陰刻手法在金屬上雕琢出圖案，再塗上單一色彩的釉料。圖／愛馬仕提供

法國頂級精品品牌愛馬仕（HERMES）自9月4日起至13日假Bellavita寶麗廣塲一樓的愛馬仕旗艦店內舉行Crafting Time超凡腕表展，展出期間共帶來包括複雜功能、表盤工藝、珠寶工藝三大領域共約40只獨一無二的精采傑作，也首度推出Cape Cod、Nantucket與H Hour腕表量身訂製的服務，可自由挑選表殼、表盤與表帶樣式，甚至在表背鐫刻文字，製作獨具個人風格表款，讓每個人都能參與crafting time創作自己專屬的時間。

愛馬仕今年首次帶來薈萃複陀飛輪與三問的Arceau頂級複雜表款，除了展前預告搶先曝光的玫瑰金版本已經被收藏，也開放有興趣的藏家訂製。而去年一推出就蔚為話題並獲鐘表界奧斯卡獎GPHG的Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表，今年採用挪威獨產的藍色珍珠石與青金石的新版本也在此次表展中首度見客。

以絲巾圖案為創作藍圖的愛馬仕工藝腕表，融會不同精彩工藝的藝術表盤，是本次展出作品數量最豐富的類型。其中皮革拼貼與皮革馬賽克拼貼更是獨門絕活。「虎虎生風」將絲巾上的老虎頭像，以4000粒直徑僅0.4微米的皮革組成，精妙功夫令人驚嘆。漸變琺瑯大嘴鳥圖案則以較為少見的陰刻手法在金屬上雕琢出圖案，再塗上單一色彩的釉料。

而表展期間也將陸續抵台的還有今年品牌全新作品Arceau Into the Canadian Wild工藝腕表與Harnais français remix（法式鞍轡混搭）兩款主題腕表。北極熊與雪鴞兩個款式各限量24只的Arceau Into the Canadian Wild工藝腕表，在砂金石上以微縮彩繪的手法重現加拿大建國150週年時愛馬仕推出的「加拿大獵野行」絲巾圖案，畫面遠近層次經多次的彩漆上色與烘烤乾燥程序交替進行而成。而馬術主題圖案的Arceau Harnais français remix工藝表，則是在利摩日（Limoges）未上釉燒製瓷胚上手工雕琢出駿馬的輪廓，再以不同的色彩反覆上色燒烤至色調飽和為止。

表展於台灣首度推出的Cape Cod、Nantucket與H Hour腕表訂製服務，在表展結束後至11月3日止擴展至全台6家愛馬仕專賣店。訂製款式可選擇玫瑰金、玫瑰金鑲鑽、不鏽鋼、不鏽鋼鑲鑽等4種表殼材質，共有約14種表盤，而以愛馬仕馳名皮革打造的表帶，雙圈和單圈都各有33種不同顏色的鱷魚皮革或小牛皮革等可選，價格約10萬元起，預計訂製後3個月可交貨。

Arceau L'heure de la lune月讀時光腕表新作採用挪威獨有的藍色珍珠石為素材，112萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau L'heure de la lune月讀時光腕表新作採用挪威獨有的藍色珍珠石為素材，112萬元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自即日起至9月13日止於BELLAVITA店上展出。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自即日起至9月13日止於BELLAVITA店上展出。圖／愛馬仕提供
Arceau Harnais français remix工藝腕表，160萬4800元。
Arceau Harnais français remix工藝腕表，160萬4800元。
Arceau Into the Canadian Wild工藝腕表，在砂金石表盤上彩繪。圖／愛馬仕提供
Arceau Into the Canadian Wild工藝腕表，在砂金石表盤上彩繪。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自即日起至9月13日止於BELLAVITA店上展出。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自即日起至9月13日止於BELLAVITA店上展出。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展首度提供Cape Cod、H Hour等經典腕表量身訂製的服務。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展首度提供Cape Cod、H Hour等經典腕表量身訂製的服務。圖／愛馬仕提供
Arceau Harnais français remix工藝腕表，於利摩日瓷胚上手工精雕駿馬再上彩繪。圖／愛馬仕提供
Arceau Harnais français remix工藝腕表，於利摩日瓷胚上手工精雕駿馬再上彩繪。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自即日起至9月13日止於BELLAVITA店上展出。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自即日起至9月13日止於BELLAVITA店上展出。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自即日起至9月13日止於BELLAVITA店上展出。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自即日起至9月13日止於BELLAVITA店上展出。圖／愛馬仕提供
Arceau L'heure de la lune月讀時光腕表今年推出青金石新版本，112萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau L'heure de la lune月讀時光腕表今年推出青金石新版本，112萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau L'heure de la lune月讀時光腕表新作採用挪威獨有的藍色珍珠石為素材，112萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau L'heure de la lune月讀時光腕表新作採用挪威獨有的藍色珍珠石為素材，112萬元。圖／愛馬仕提供
「虎虎生風」腕表以獨門的皮革馬賽克拼貼工藝打造。圖／愛馬仕提供
「虎虎生風」腕表以獨門的皮革馬賽克拼貼工藝打造。圖／愛馬仕提供
Arceau L'heure de la lune月讀時光腕表今年推出青金石新版本，112萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau L'heure de la lune月讀時光腕表今年推出青金石新版本，112萬元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自即日起至9月13日止於BELLAVITA店上展出。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自即日起至9月13日止於BELLAVITA店上展出。圖／愛馬仕提供
Arceau Into the Canadian Wild工藝腕表，北極熊款183萬8900元；雪鴞月相款200萬6000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Into the Canadian Wild工藝腕表，北極熊款183萬8900元；雪鴞月相款200萬6000元。圖／愛馬仕提供

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