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楊祐寧超自然婚紗照閃瞎！婚戒選這款會不會太低調啦

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
楊祐寧夫妻配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang
楊祐寧夫妻配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang

選擇在2020年9月9日（愛你愛你久久）這一天登記結婚的藝人楊祐寧與妻子Melinda，也在當天於官方IG發表兩人甜蜜的婚紗照。兩人分別混搭白色POLO衫到蘭雅國中拍照，超自然不做作的風格在網路上獲得網友一致的讚賞，而仔細看兩人笑得超燦爛的放閃照，手上的婚戒對戒選擇也有別傳統，是來自法國珠寶世家CHAUMET的Torsade系列。

傳統的婚戒對藉以鉑金為主，不過楊祐寧夫妻選擇則色澤溫暖明亮的玫瑰金材質為主。而款式的選擇也不是CHAUMET最出名的Josephine或Liens系列，而是以Chaumet的誕生之地—巴黎芳登廣場（Place Vendome）作為靈感的Torsade。層為拿破崙御用珠寶商的CHAUMET，將象徵拿破崙1806年在奧地利打勝仗的芳登廣場紀念柱（Vendome Column），化為扭結纏繞在指間，有如常春藤般環繞著樹，代表將兩個相愛的人互相交錯，同時更象徵著忠誠和依戀。

楊祐寧夫妻配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang
楊祐寧夫妻配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang
CHAUMET Torsade de Chaumet 玫瑰金戒指，約七萬元
CHAUMET Torsade de Chaumet 玫瑰金戒指，約七萬元
楊祐寧夫妻配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang、CHAUMET提供
楊祐寧夫妻配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang、CHAUMET提供
CHAUMET Torsade de Chaumet 玫瑰金鑲鑽戒指，約八萬元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Torsade de Chaumet 玫瑰金鑲鑽戒指，約八萬元。圖／CHAUMET提供
楊祐寧夫妻配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang
楊祐寧夫妻配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang
楊祐寧夫妻配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang
楊祐寧夫妻配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang

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