奶茶控必看！「茶聚」沐嵐完熟奶茶獲iTQi食品米其林

有「食品界米其林」稱號的比利時 International Taste Institute（iTQi），日前iTQi公布2020國際風味品質評鑑的結果，而「茶聚」手搖飲料店以「沐嵐完熟奶茶」自120個國家近2000件食品與飲品中脫穎而出，榮獲摘星殊榮，為台灣手搖飲料爭光。

iTQi集結超過200位獲米其林或高特米魯等國際美食指南認可的專業風味專家，組成極富盛名的評審團隊，透過「盲測」的形式，並使用5項國際喜好感官分析標準（AFNOR XP V09A標準），評估每種食品或飲品的第一印象、視覺、嗅覺、味覺、質地（食品）或是餘韻（飲品）等5項標準，當風味品質超過評審預期的食品或飲品，將被授予相應級別的獎章，故iTQi被封為全球業界公認具影響力評鑑之一。

「茶聚」此次摘星iTQi獲得比利時風味絕佳獎的肯定，來自品牌對於原料品質嚴選的多年堅持，8年來始終秉持推廣好茶的精神，以茶湯入喉自然回甘而不澀口的茶底，嚴選具斯里蘭卡「錫蘭茶質量標籤」認證的錫蘭紅茶，反覆嚴謹調配出清爽與濃潤兼俱的「沐嵐完熟奶茶」，讓消費者能以親民的價格享受征服國際食品界米其林iTQi評審味蕾的高CP值奶茶。

以iTQi獲摘星殊榮為台灣手搖飲市場揚名國際的原味茶底專家-「茶聚」，有鑑於「珍珠奶茶」不僅是台灣的國民美食，也風靡全球讓全世界看見台灣茶飲文化的創新與創意，為獲獎的「沐蘭完熟奶茶」加料推出「沐蘭完熟珍珠奶茶」，嚴選擁有蜂蜜香氣的蜜珍珠增加微甜嚼勁口感，讓喜愛珍珠奶茶的饕客得以滿足味蕾。

以熟藏茶專家為志的「茶聚」認為一杯好喝的奶茶，最重要的就是茶底。近年因健康意識抬頭，消費者對原料產地、奶茶茶葉的茶香、鮮度及口味變化等要求也日趨嚴格，因此「茶聚」強調原茶品質、堅持鮮摘工法，並且將採集後的新葉存放於控管濕度及溫度的環境下，以不同程度的時間發酵，烘焙出不同口感的熟藏茶。其中發酵到烘焙使用茶聚獨家的「慢醒工法-慢醒釀熟藏」，依發酵程度不同而有陵熟、輕熟、半熟、完熟之分，讓奶茶茶香清而不淡、入喉濃而不澀，建立起「茶底對了，茶就好喝」的好茶認知。