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中秋吃這個！流心月餅、牛軋米餅、8結蛋捲大飽口福

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
烘焙甜點的「流心系」、「流沙系」風潮在中秋月餅也是買氣指標，圖為「三統漢菓子流心鳳凰酥」。圖／愛合購提供
烘焙甜點的「流心系」、「流沙系」風潮在中秋月餅也是買氣指標，圖為「三統漢菓子流心鳳凰酥」。圖／愛合購提供

今年中秋節有4天連假，除了安排玩樂行程之外，也有許多人提前張羅中秋送禮的禮品，除了老字號口碑名店、知名美食餐廳禮盒、公益月餅禮盒依舊是網購平台的熱搜指標之外，時下正夯的「流心系」、「流沙系」月餅和牛軋米餅、8結蛋捲等也是熱門首選。

美食團購網ihergo愛合購近一周中秋伴手禮的業績飆升4.5倍，熱銷前5名為板橋「小潘鳳凰酥」、台南「名坂奇夏威夷豆塔」、台中「一福堂菠蘿蛋黃酥」、台北「三統漢菓子流金蛋黃酥」、「奇華鳳凰捲禮盒」，禮盒平均單價約落在360元左右；近年來烘焙甜點吹起一股爆漿流心風潮，「流心系」、「流沙系」等使用鹹蛋黃的月餅搜尋量較一般月餅高出近1倍，夏季屢創高溫，使得中秋早鳥預購期間冰餅品項需求激增，平均搜尋量較去年同期成長4.4倍，新北市新店的皇龍AIT冰心綠豆皇截至目前的業績更比去年同期高出20倍以上，最高單日賣出480組。ihergo愛合購即日起至9月30日成立「發現星級月餅專區」，網羅250款以上的伴手禮盒，9月13日前預購早鳥價下殺83折起。

博客來即日起至9月21日推出「中秋月圓禮盒齊聚」中秋節禮盒預購活動，網羅超過40家名店月餅，當季水果、精緻茶點禮盒等8折起，亮點商品包括博客來網路獨家的「微熱山丘2020中秋限定包裝鳳梨酥」禮盒、香港「皇玥」經典流心奶黃月餅禮盒、「圓山大飯店甜美蘭花月餅禮盒」、法式點心「PAUL」花漾綻放禮盒、中秋限定的清爽甜點「柚見福貴糕」等。博客來指出，中秋月餅禮盒以4～6入少量多樣的組合最受青睞，偏好精緻質感包裝，平均價位在400元～800元左右。

momo購物網早鳥月餅預購活動開跑，網羅奇華、郭元益、小潘、犁記、哈根達斯等約50間名店，推出超過800款月餅下殺85折起。

生活市集即日起推出「中秋名店街」專區，集結經典口味月餅、特色月餅、美味文旦、送禮禮盒等近200項商品，免運破盤下殺最低5.6折起；9月24日前至「中秋名店街」專區單筆消費滿1,000元並於指定頁面完成登記，還可抽限量全家便利商店禮物卡1,000元。「板橋小潘鳳凰酥禮盒」近一周狂銷近900盒，又以單次購入兩盒的小組數最熱賣；名店「紅豆食府中秋伴手禮盒」近一周整體銷量也暴增3.9倍，其中以內含鳳梨酥、六寶堅果等5種綜合品項的喜月禮盒最受歡迎；被網友喻為蛋捲界LV的「六月初一8結蛋捲分享盒」也登上生活市集中秋禮盒熱銷榜，買氣持續飆升。

日本露天提前舉辦日本商品禮盒訂購活動，折扣下殺3.8折起，同時推出購物滿1,500元即可免國際運費、最大重量10kg的雙重優惠。日本露天提供兩種寄送方式，3kg以內空運，10kg以內海運，空運目前平均7天就能到貨。

深受海內外消費者喜愛的吉室牛軋米餅推出兩款中秋限定禮盒，即日起至吉室官網購買兩件可享95折，「金典系列禮盒」內含熱銷的原味、鹹蛋黃與三星蔥口味；「豐果系列禮盒」內含草莓、金鑽鳳梨及青芒果口味，均選用台灣在地水果，其中「金鑽鳳梨」與「青芒果」為首次推出的新口味。

日本露天舉辦日本商品禮盒訂購活動，購物滿1,500元即可免國際運費。圖／日本露天提供
日本露天舉辦日本商品禮盒訂購活動，購物滿1,500元即可免國際運費。圖／日本露天提供
六月初一8結蛋捲分享盒（2盒80顆），生活市集特價759元。圖／生活市集提供
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生活市集推出「中秋名店街」專區，集結經典月餅、特色月餅、美味文旦、送禮禮盒等免運下殺5.6折起。圖／生活市集提供
生活市集推出「中秋名店街」專區，集結經典月餅、特色月餅、美味文旦、送禮禮盒等免運下殺5.6折起。圖／生活市集提供
吉室牛軋米餅「豐果系列禮盒」包含草莓、金鑽鳯梨、青芒果等3種口味組合，售價420元。圖／吉室提供
吉室牛軋米餅「豐果系列禮盒」包含草莓、金鑽鳯梨、青芒果等3種口味組合，售價420元。圖／吉室提供
吉室牛軋米餅於中秋限定禮盒中推出「金鑽鳳梨」新口味，選用屏東枋山金鑽鳳梨。圖／吉室提供
吉室牛軋米餅於中秋限定禮盒中推出「金鑽鳳梨」新口味，選用屏東枋山金鑽鳳梨。圖／吉室提供
「天香樓」天香御月禮盒，momo購物網特價799元。圖／momo購物網提供
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香港「皇玥」經典流心雙輝月餅禮盒，博客來特價1,658元。圖／博客來提供
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「微熱山丘」 鳳梨奶黃月餅6入裝，博客來售價750元。圖／博客來提供
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紅豆食府中秋伴手禮盒－「喜月禮盒」 X 2盒（共18入），生活市集特價1,959元。圖／生活市集提供
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中秋節 月餅 鳳梨酥

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