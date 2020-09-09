為肌膚釋放壓力！朵法小粉紅安瓶一滴啟動6倍修癒力

現在人每天面對生活與環境等多樣化壓力，且疫情來襲，讓每個人幾乎天天都戴口罩，臉上肌膚也跟著感受到超大壓力，疲憊、敏感等全都從肌膚上可看見，甚至跟著臉上無光、氣色差，該怎麼樣釋放肌膚的壓力呢？法國保養品牌朵法DARPHIN推出全新全效舒緩濃縮修護精華，暱稱為小粉紅安瓶，1滴釋放6倍的濃縮精華，28天就讓肌膚找回療癒感。

朵法的明星商品是小粉紅全效舒緩精華液，能全面舒緩臉部肌膚，但若是肌膚想要快速急救，因此全效舒緩濃縮修護精華，有著小粉紅的6倍濃縮精華，91%是天然來源的植萃成分，一盒有4入，每瓶有7ml，一天可以使用1ml，剛好28天用完，也是皮膚代謝的周期。

全效舒緩濃縮修護精華內含高濃度專利舒緩配方，包括牡丹、洋甘菊與山楂植萃精華，添加維他命B5與多醣體，能修癒肌膚，另加入超能益生菌激活科技，讓肌膚表面維持良好環境，以及微導載體科技與山茶花精萃油，讓精華能被肌膚吸收。