年銷7000萬片！美國軟餅乾「Mrs. Fields」9／17登台

來自美國，已經有超過40年歷史、年銷7,000萬片的餅乾「菲爾斯太太」（Mrs. Fields），即將於9月17日登台，並於台北東區開設首間門市，屆時台灣民眾也可品嚐到經典的美式軟餅乾滋味。

Mrs. Fields自1977年於美國加州的帕羅奧圖，由Debbi Fields所創立，標榜真材實料、沒有添加人工合成物質，至今在美國已有350間門市，並於加拿大、卡達、澳洲、香港等33個海外國家設有分店，全球總計超過450間分店，年銷可達7,000萬片餅乾，包括有「牛奶巧克力」、「奶油砂糖」等不同口味，選擇眾多，並且也是不少美國家庭從小吃到大的味道。Mrs. Fields曾被美國消費者票選為最想知道秘方的現烤軟餅乾品牌，亦是許多人赴美會購買的人氣伴手禮。