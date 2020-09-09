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Melody為了入手LV珍稀皮革 獨創「誘夫話術」好用心

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Melody選搭桃紅色City Steamer手袋，85萬元。記者蘇健忠／攝影
Melody選搭桃紅色City Steamer手袋，85萬元。記者蘇健忠／攝影

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）於台北市東區藝廊舉辦預約制的珍稀皮革展，共有超過百件包款抵台，開展當天Melody殷悅也到場物色「全家人的美好回憶」，「有一個包款名稱是『極光』，它在光線閃耀下會綻放如同極光變幻的色彩，現在不能出國也是存了點錢，那就買一個放在家裡當作全家在看極光，也是家人的美好回憶啊。」不諱言瘋狂購物也要包裝話術給先生的Melody，還有一句絕招是，「我的包包還可以給我兩個女兒，等同是1個價格囊括3份禮物，是不是很值得！」

她也分享自己購買珍稀皮革多半挑選經典款，可以做為永恆的珍藏，拎出門也有辨識度，更是「姐姐必備品」，意即到了熟齡階段，各方面都是豐收的年紀，女人就是要用一點點虛榮來寵愛自己。而本次路易威登珍稀皮革展，有多個包款件數稀少，例如「極光」系列，先以金屬薄膜塗層、再運用特殊刷具刷掉部分區塊之後，打造視覺層次，再沿著水平鱗片花紋，以垂直筆法繪上棕色、紅色等顏料，完工後的包款散發宛如天際夢幻極光的霓彩，Dauphine款式僅2個，一開展就賣掉其一，讓Melody驚呼：「只剩下一個這種關鍵字，就是會讓女人go crazy呀。」

此外，「撒哈拉天然金」的鱷魚皮革City Steamer一上架馬上售出，包款詮釋了沙漠日出之美，金色鱗片來自顏料的洗色工藝，顯現自然而微妙的光影變化；「鎏金」則是以滾鼓方式在鱷魚皮染上底色，再由工匠一層層覆蓋金色塗料，經過反覆擦拭後的紋理有金沙閃耀的細緻；別緻的「水墨」系列來自暈溶色彩的效果，暈染出獨一無二的圖樣；而在北亞區以台灣為首站登場的「煙火」系列，更是如月光照射的花朵般，綻放幽微且優雅的氣質。超過100個珍稀皮件包括Neo Square、Capucines、Twist、City Steamer、Petite Boite Chapeau等經典手袋，將自即日起到9月13日止，以預約鑑賞方式展出。

每一只珍稀皮革包款都來自工匠手工製作，圖為Capucines手袋製程。圖／LV提供
每一只珍稀皮革包款都來自工匠手工製作，圖為Capucines手袋製程。圖／LV提供
男款Soft Hat Trunk鱷魚提包，308萬元。圖／LV提供
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男款鱷魚皮後背、手提包，356萬元。記者蘇健忠／攝影
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Melody手中拿的是台灣首賣「煙火」鱷魚皮 Dauphine手袋 ，售價143萬元。記者蘇健忠／攝影
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路易威登預約制珍稀皮革展將展至9月13日止。圖／LV提供
路易威登預約制珍稀皮革展將展至9月13日止。圖／LV提供
Melody選搭桃紅色City Steamer手袋，85萬元。記者蘇健忠／攝影
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「煙火」鱷魚皮City Steamer手袋，132萬元。記者蘇健忠／攝影
「煙火」鱷魚皮City Steamer手袋，132萬元。記者蘇健忠／攝影
路易威登預約制珍稀皮革展將展至9月13日止。圖／LV提供
路易威登預約制珍稀皮革展將展至9月13日止。圖／LV提供
「水墨」迷你鱷魚皮Capucines，149萬元。圖／LV提供
「水墨」迷你鱷魚皮Capucines，149萬元。圖／LV提供
「極光」鱷魚皮Dauphine手袋，143萬元。圖／LV提供
「極光」鱷魚皮Dauphine手袋，143萬元。圖／LV提供

極光 鱷魚

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