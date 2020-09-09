Melody為了入手LV珍稀皮革 獨創「誘夫話術」好用心

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）於台北市東區藝廊舉辦預約制的珍稀皮革展，共有超過百件包款抵台，開展當天Melody殷悅也到場物色「全家人的美好回憶」，「有一個包款名稱是『極光』，它在光線閃耀下會綻放如同極光變幻的色彩，現在不能出國也是存了點錢，那就買一個放在家裡當作全家在看極光，也是家人的美好回憶啊。」不諱言瘋狂購物也要包裝話術給先生的Melody，還有一句絕招是，「我的包包還可以給我兩個女兒，等同是1個價格囊括3份禮物，是不是很值得！」

她也分享自己購買珍稀皮革多半挑選經典款，可以做為永恆的珍藏，拎出門也有辨識度，更是「姐姐必備品」，意即到了熟齡階段，各方面都是豐收的年紀，女人就是要用一點點虛榮來寵愛自己。而本次路易威登珍稀皮革展，有多個包款件數稀少，例如「極光」系列，先以金屬薄膜塗層、再運用特殊刷具刷掉部分區塊之後，打造視覺層次，再沿著水平鱗片花紋，以垂直筆法繪上棕色、紅色等顏料，完工後的包款散發宛如天際夢幻極光的霓彩，Dauphine款式僅2個，一開展就賣掉其一，讓Melody驚呼：「只剩下一個這種關鍵字，就是會讓女人go crazy呀。」