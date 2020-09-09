懷孕6個月 「辣孕婦」宋紀妍靠水袖挖背禮服穿出性感味

女星宋紀妍與新東陽總經理麥升陽結婚後育有兩個女兒，家庭生活幸福美滿。今年他們宣布即將迎來兒子，在11月安排剖腹前，特別與LinLi Boutique林莉婚紗合作，拍攝孕婦寫真和全家福照，性感又溫馨。

這次LinLi Boutique特別為宋紀妍設計了一件全黑蕾絲透膚禮服，為人母的溫柔和孕期S曲線在黑白照片呈現下更有意境。另一件水袖挖背禮服則是來自LinLi Boutique 2020春夏的白金系列高級訂製禮服，強調細緻亮片與株花手工縫製成線狀圖騰，開岔至大腿根部及深V設計，大秀美腿和事業線，尺度超過她當初在婚禮上的造型。扯的是懷孕6個月的宋紀妍可能是因為懷孕初期飽受孕吐之苦所以體重沒有因懷孕上升，這套正常版型的高級訂製服還需要特別改小才合她的身。