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Boucheron全新高級珠寶 楊乃文昆凌加持 仙氣爆棚

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
Murmuration耳環與Ailes du Vent胸針，捕捉到生活中的空靈唯美一瞬。圖 / Boucheron提供。
Murmuration耳環與Ailes du Vent胸針，捕捉到生活中的空靈唯美一瞬。圖 / Boucheron提供。

寶詩龍（Boucheron）今日於華山園區發表最新頂級珠寶Contemplation系列，品牌創意總監Claire Choisne汲取日常生活中的美好一瞬並重新演繹，像是羽毛輕柔落下的一瞬、蒲公英隨風落下的一瞬， 悉數成為靈感來源。全系列頂級珠寶新作與經典作品超過80件、總價近12億，將從9月10日至13日於華山1914文創園區紅磚六合院的西二館展出，並採貴賓全預約制。

品牌大使昆凌美美現身，而楊乃文則擔任晚間演唱佳賓，兩人同場現身、仙氣爆棚。配戴上Murmuration白金耳環的楊乃文表示，自己原本就熱愛單邊不對稱的設計，同時也期許今年出席金曲獎時，能有珠寶讓造型「帥一點」；而配戴Caresse de Plume系列出席、獅子座的昆凌則對現場以蒲公英靈感的Avant le Frisson系列讚譽有加，特別表示這系列蒲公英的珠寶項鍊就算放著欣賞也開心，昆凌並表示：過往她購物無論價格都無須和老公討論，意外展現周董的霸氣寵妻。

而本次展出的重點珠寶包含運用航太科技物料「氣凝膠（Aeroge）」的話題之作Goutte de Ciel主題項鍊與手鐲首度來台；而Nuage en Apesanteur主題項鍊則採用鈦金絲、白鑽與玻璃微珠，打造出空靈與動態；Fenêtre Sur Ciel項鍊鑲嵌以坦桑石、珍珠母貝、鑽石與漆，猶如在胸前開啟一扇天空之窗；Miroirs Infinis陀飛輪腕表更運用雷射雕刻出立體雲朵，腕表機芯則由同集團雅典表（Ulysse Nardin）打造，後底蓋並可欣賞具凡登廣場意象的機芯設計，浪漫且具象。

大量運用坦桑石、鑽石與漆的Boucheron Fenêtre Sur Ciel項鍊，柔軟如織布的設計，猶如開啟一扇天空之窗，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
大量運用坦桑石、鑽石與漆的Boucheron Fenêtre Sur Ciel項鍊，柔軟如織布的設計，猶如開啟一扇天空之窗，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
原本就喜愛指間戒的楊乃文，今日特別戴上單邊、不對稱的Murmuration白金鑽石耳環、搭配白色蕾絲洋裝，仙氣飄飄。記者蘇健忠／攝影。
原本就喜愛指間戒的楊乃文，今日特別戴上單邊、不對稱的Murmuration白金鑽石耳環、搭配白色蕾絲洋裝，仙氣飄飄。記者蘇健忠／攝影。
近期剛成為Boucheron品牌大使的昆凌，表示買精品無論價格都不用問老公，意外透露周董霸氣寵妻一面。記者蘇健忠／攝影。
近期剛成為Boucheron品牌大使的昆凌，表示買精品無論價格都不用問老公，意外透露周董霸氣寵妻一面。記者蘇健忠／攝影。
Boucheron將蒲公英紛飛落下意念注入設計的Avant le Frisson項鍊，以白金、鈦金與鑽石設計，展現怦然心動的詩意一瞬，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron將蒲公英紛飛落下意念注入設計的Avant le Frisson項鍊，以白金、鈦金與鑽石設計，展現怦然心動的詩意一瞬，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
昆凌手上配戴的Caresse de Plume主題手環，將柔美的母貝，轉化成輕盈、虛幻的羽毛意念，白金750，鑲嵌鑽石、珍珠母貝，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
昆凌手上配戴的Caresse de Plume主題手環，將柔美的母貝，轉化成輕盈、虛幻的羽毛意念，白金750，鑲嵌鑽石、珍珠母貝，價格店洽。圖 / Boucheron提供。

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