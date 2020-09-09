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Boucheron全新高級珠寶 楊乃文昆凌加持 仙氣爆棚
寶詩龍（Boucheron）今日於華山園區發表最新頂級珠寶Contemplation系列，品牌創意總監Claire Choisne汲取日常生活中的美好一瞬並重新演繹，像是羽毛輕柔落下的一瞬、蒲公英隨風落下的一瞬， 悉數成為靈感來源。全系列頂級珠寶新作與經典作品超過80件、總價近12億，將從9月10日至13日於華山1914文創園區紅磚六合院的西二館展出，並採貴賓全預約制。
品牌大使昆凌美美現身，而楊乃文則擔任晚間演唱佳賓，兩人同場現身、仙氣爆棚。配戴上Murmuration白金耳環的楊乃文表示，自己原本就熱愛單邊不對稱的設計，同時也期許今年出席金曲獎時，能有珠寶讓造型「帥一點」；而配戴Caresse de Plume系列出席、獅子座的昆凌則對現場以蒲公英靈感的Avant le Frisson系列讚譽有加，特別表示這系列蒲公英的珠寶項鍊就算放著欣賞也開心，昆凌並表示：過往她購物無論價格都無須和老公討論，意外展現周董的霸氣寵妻。
而本次展出的重點珠寶包含運用航太科技物料「氣凝膠（Aeroge）」的話題之作Goutte de Ciel主題項鍊與手鐲首度來台；而Nuage en Apesanteur主題項鍊則採用鈦金絲、白鑽與玻璃微珠，打造出空靈與動態；Fenêtre Sur Ciel項鍊鑲嵌以坦桑石、珍珠母貝、鑽石與漆，猶如在胸前開啟一扇天空之窗；Miroirs Infinis陀飛輪腕表更運用雷射雕刻出立體雲朵，腕表機芯則由同集團雅典表（Ulysse Nardin）打造，後底蓋並可欣賞具凡登廣場意象的機芯設計，浪漫且具象。
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