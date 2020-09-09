Boucheron全新高級珠寶 楊乃文昆凌加持 仙氣爆棚

寶詩龍（Boucheron）今日於華山園區發表最新頂級珠寶Contemplation系列，品牌創意總監Claire Choisne汲取日常生活中的美好一瞬並重新演繹，像是羽毛輕柔落下的一瞬、蒲公英隨風落下的一瞬， 悉數成為靈感來源。全系列頂級珠寶新作與經典作品超過80件、總價近12億，將從9月10日至13日於華山1914文創園區紅磚六合院的西二館展出，並採貴賓全預約制。

品牌大使昆凌美美現身，而楊乃文則擔任晚間演唱佳賓，兩人同場現身、仙氣爆棚。配戴上Murmuration白金耳環的楊乃文表示，自己原本就熱愛單邊不對稱的設計，同時也期許今年出席金曲獎時，能有珠寶讓造型「帥一點」；而配戴Caresse de Plume系列出席、獅子座的昆凌則對現場以蒲公英靈感的Avant le Frisson系列讚譽有加，特別表示這系列蒲公英的珠寶項鍊就算放著欣賞也開心，昆凌並表示：過往她購物無論價格都無須和老公討論，意外展現周董的霸氣寵妻。