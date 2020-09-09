少女心噴發 3款必喝粉紅色氣泡酒

冒著粉紅色氣泡的粉紅香檳或氣泡酒，不但具有人逢喜事的歡慶意味，浪漫的莓果香氣以及花香調氣息，總是能夠讓人們平時隱藏在靈魂深處的少女心全面噴發。

我們在這裡挑出3款不同價位的香檳與粉紅氣泡酒，每一款都非常值得一試，就讓天下「少女」們（這裡定義的「少女」指的是心理狀態，不是身分證上的性別與年齡），有機會用這香甜的粉紅色優雅泡泡，寵溺一下自己。

談到嬌寵，沒有什麼酒類比得上來自法國的粉紅香檳。酩悅粉紅香檳具活潑的新鮮莓果香與淡淡花香，採45%黑皮諾紅葡萄混釀，為酒體帶來更為豐饒的果香，口感層次豐富，喝起來的感覺，就如同少女一般的柔媚可愛。

來自台中的威石東黑中灰（Weightstone Gris de Noir）粉紅傳統釀造氣泡酒，以來自彰化二林100%黑后葡萄釀製，具葡萄柚、櫻桃與玫瑰香氣，在精緻的粉金色氣泡中，透出優雅柔和的單寧與清脆的酸度，口感爽脆，酸度迷人。

來自義大利的托斯堤莫斯卡托粉紅微甜氣泡酒，價格親民，是非常平易近人的酒款。整支酒充滿紅色水果的香氣，充滿覆盆莓、紅莓、以及黑櫻桃的氣息，口感甜美雅緻，有新鮮的酸度來平衡甜度，和新鮮草莓一起享用，是最為「少女」的完美喝法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康