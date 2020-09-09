一枚銅板就能住！台南趣淘漫旅2人只要10元

台南固定推出當月最殺優惠的「趣淘空投日」，這次只要一枚銅板就能入住！9月趣淘空投日優惠專案明(10)日開跑，限時優惠一周，將釋出9月、10月的指定優惠日，於優惠日入住豪華景觀客房，兩人只要1,010元，使用安心旅遊補助折抵後僅需10元，銅板價入住星級飯店，還能免費暢遊台南秘境曾文水庫園區，使用飯店椰林泳池等免費設施。

凱撒飯店連鎖旗下主打冒險、年輕的尖叫飯店「Hotel Cham Cham Tainan趣淘漫旅-台南」，飯店內設有全台第一座連續確保系統高空繩索場（Continous Belay System），能體驗自由落體、滑索、攀岩等活動，熱門的戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場等設施更是不可錯過；飯店同時位在西拉雅國家風景區、曾文水庫園區之中，可以漫步在園區欣賞曾文溪畔美景，或是搭乘環湖遊艇拜訪原始生態的可愛山豬島，駛至飛鷹峽谷近距離欣賞老鷹盤旋的英姿。