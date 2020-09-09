快對身分證！與台北君悅同日生「免費招待一泊二食」

台北君悅酒店為迎接30歲生日，特別於2020年9月21日號召與酒店同年同月同日生的30位賓客齊聚歡慶，凡於1990年9月21日出生之壽星，可於當天免費入住並享用人氣自助餐，限量30位，額滿為止。活動自即日起至9月18日開放報名，報名專線：02-2720-1234轉訂房組。

符合活動資格，壽星本人可免費入住君悅客房一晚含隔日早餐，並享凱菲屋自助餐一客，需於2020年9月21日當日使用完畢，不可轉讓、延期或折抵其他消費，壽星本人現場須出示身分證件查核，此活動兩人成行，攜伴每人加價2020元+15.5%，至多2位。此外，即日起至10月31日，同步推出「君悅三十．樂享生活」多重優惠方案。

在住宿部分，即起至10月9日透過台北君悅酒店官網預訂12月29日前之任一客房，即享史無前例最低7折優惠，再免費加贈自助式早餐2客。持實體振興券任一面額支付房費，可直接加碼升等一個房型，視現場房況而定。

餐飲優惠，凡於1990年出生者，即日起至9月30日之周一至五至館內人氣凱菲屋、彩日本料理或Ziga Zaga義大利餐廳之午間、晚間、下午茶餐期用餐，即享7折優惠，每桌至多四人，現場須出示身分證或1990年出生之相關證件。

位於台北君悅酒店5樓，被譽為藏身台北繁華信義都會區的綺麗綠洲「Club Oasis 綠洲健身中心」，占地1,100坪包含戶外溫控游泳池、兩套健身房區、有氧教室與男、女獨立三溫暖等。即日起至10月31日推出活動期間加入Club Oasis 綠洲健身中心會員，即加贈免費會籍30天 (價值13, 500元) 。