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歡慶125周年 高登麥克菲爾連發四款絕版威士忌

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
慶祝125周年，高登麥克菲爾將連續發行四款超豪華的絕版收藏戰艦。圖／高登麥克菲爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
慶祝125周年，高登麥克菲爾將連續發行四款超豪華的絕版收藏戰艦。圖／高登麥克菲爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

威士忌收藏家注意了！每一次推出珍稀酒款都引發收藏家搶購的高登麥克菲爾（Gordon & Macphail），爲慶祝酒廠創立125周年，自9月起將連續推出四款絕版旗艦威士忌，幾乎每一款都是最後一桶，別具收藏價值。

這四款絕版旗艦分別為Coleburn 1972、Glenury Royal 1984、Mosstowie 1979與 Glencraig 1975。首先登場的是Coleburn 1972 47年單桶原酒威士忌，全球限量363瓶，台灣限量60瓶。

Coleburn位於蘇格蘭斯貝賽，建立於1897年，酒廠從1899年開始投產，在1913年經歷第一次關廠。1916年被Clynelish蒸餾公司收購後，沒有逃過80年代的石油危機，在1985年徹底關廠。

Coleburn生產的威士忌，大部分提供給調和式威士忌品牌使用，因此市場上能夠找到的Coleburn單一麥芽威士忌相當稀少。據了解，目前由官方裝瓶的Coleburn酒廠年份最高的單一麥芽威士忌，也僅有21年。

來源：https://twgreatdaily.com/vfAFOHMBfGB4SiUwJE22.html

這次特別發行的這款Coleburn 1972，熟成於3351號雪莉桶中，裝瓶的酒精濃度為62.4%，酒齡達到了相當驚人的47年，是有史以來Coleburn酒廠裝瓶過年份最高的一款單一麥芽威士忌。

目前這款Coleburn 1972 47年單桶原酒威士忌，已在全台指定菸酒專賣店限量發售中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高登麥克菲爾創立於1895年，今年滿125周年。圖／高登麥克菲爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高登麥克菲爾創立於1895年，今年滿125周年。圖／高登麥克菲爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
每款限量酒，酒標上都有「125周年」字樣。圖／高登麥克菲爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
每款限量酒，酒標上都有「125周年」字樣。圖／高登麥克菲爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Coleburn 1972全球限量363瓶，台灣限量60瓶。圖／高登麥克菲爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Coleburn 1972全球限量363瓶，台灣限量60瓶。圖／高登麥克菲爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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