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高爾夫球鞋也變潮！Rickie Fowler示範穿搭給你學

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
高爾夫球好手Rickie Fowler演繹新款球鞋。圖／PUMA、adidas Golf提供
高爾夫球好手Rickie Fowler演繹新款球鞋。圖／PUMA、adidas Golf提供

如果你對高爾夫球球鞋還停留在只是爸爸們會穿的印象，那就落伍了，因為不管是adidas Golf還是PUMA都在功能之外，致力把鞋款變潮、變時髦，讓即使不是在果嶺上的場合，也能夠穿搭。

adidas Golf把姊妹品牌adidas Originals的ZX系列的流行與跑鞋元素，運用在全新的ZX 8000高爾夫鞋款。品牌從從1989年的原版ZX 8000跑鞋中汲取色彩及設計靈感，以清澈藍彩鞋身搭配鮮豔亮黃的線條裝飾，更在鞋底部分運用adidas Golf專利Torsion System科技提高鞋子的穩定性，同時結合具有反饋作用的BOOST中底，提供所需的抓地力與性能表現；還設計了防水鞋面，提供多一層的保護。球鞋的無釘鞋底採用原本經典款式的防滑圖案，並增加針對高球運動特性所設計的長條突起顆粒，在每次揮桿時都能感受到足夠抓地力及穩定性。

高爾夫球好手Rickie Fowler演繹PUMA RS-G球鞋，台灣限量100雙，4,680元。圖／PUMA提供
高爾夫球好手Rickie Fowler演繹PUMA RS-G球鞋，台灣限量100雙，4,680元。圖／PUMA提供

而PUMA全新高爾夫球鞋PUMA RS-G採用與跑鞋一樣的寬楦造型輪廓，但在鞋面設計上重塑以密封接縫達到完全防水的效果，並使用超細纖維皮革和TPU表層提供絕佳防護效果，讓腳掌在走完全程18洞賽程後依舊能保持乾爽舒適。構造誇張且醒目的大底設計擁有良好抓地力，將碳纖維橡膠柱體策略性配置在不同區域帶來更大揮桿穩定性；高性能複合中底能優化避震緩衝性能，搭配PUMA招牌Soft Foam柔軟舒適鞋墊，提供穿著新體驗。 所以為了這雙球鞋的推出，也特別邀請品牌代言人Rickie Fowler親自演繹。

adidas Golf ZX 8000高爾夫球鞋4,980元。圖／adidas Golf提供
adidas Golf ZX 8000高爾夫球鞋4,980元。圖／adidas Golf提供

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