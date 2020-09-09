可以選星座、多種配色字母 GUCCI全新DIY訂製服務開跑

穿出特色的造型可以彰顯一個人的獨特個性，也是現在許多人追求「跟別人不一樣」精神的最佳體現方式之一。GUCCI近日在台灣推出全新DIY訂製服務，提供星座、字母及各式圖樣、細節的選擇，讓每位顧客都可以打造出屬於自己個人的時尚單品，同時也能展現出GUCCI的搞怪花俏特質。

這次GUCCI DIY訂製服務有多種男女款商品，除了之前推出過、備受歡迎的標誌性經典包款和鞋款之外，服裝新品更是超級精彩，有男女都可以穿的圓領衫、開襟衫、騎士皮革夾克和飛行員夾克、牛仔外套等，此外也有女性專屬的粗花毛呢套裝和男性訂製手工縫製全套西裝、星座針織衫等。顧客可以選擇的細節有12星座主題、字母刺繡、配色、扣飾等等，材質還網羅珍珠、亮片等，像是小花、珊瑚蛇、蜜蜂等圖樣也可以選擇縫在衣領上，其中訂製字母採用人工嵌花工法嵌入面料中，彰顯出精湛的義大利工藝。

男士服飾系列也會於10月推出MTM（Made-To-Measure 量身訂製）商務星座西裝外套、英式經典和英式復古星座西裝外套，除了布料、釦子之外連內襯花色也可以自行決定。