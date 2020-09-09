快訊

火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可以選星座、多種配色字母 GUCCI全新DIY訂製服務開跑

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
GUCCI推出全新的GUCCI DIY訂製系列。記者吳曉涵／攝影
GUCCI推出全新的GUCCI DIY訂製系列。記者吳曉涵／攝影

穿出特色的造型可以彰顯一個人的獨特個性，也是現在許多人追求「跟別人不一樣」精神的最佳體現方式之一。GUCCI近日在台灣推出全新DIY訂製服務，提供星座、字母及各式圖樣、細節的選擇，讓每位顧客都可以打造出屬於自己個人的時尚單品，同時也能展現出GUCCI的搞怪花俏特質。

這次GUCCI DIY訂製服務有多種男女款商品，除了之前推出過、備受歡迎的標誌性經典包款和鞋款之外，服裝新品更是超級精彩，有男女都可以穿的圓領衫、開襟衫、騎士皮革夾克和飛行員夾克、牛仔外套等，此外也有女性專屬的粗花毛呢套裝和男性訂製手工縫製全套西裝、星座針織衫等。顧客可以選擇的細節有12星座主題、字母刺繡、配色、扣飾等等，材質還網羅珍珠、亮片等，像是小花、珊瑚蛇、蜜蜂等圖樣也可以選擇縫在衣領上，其中訂製字母採用人工嵌花工法嵌入面料中，彰顯出精湛的義大利工藝。

男士服飾系列也會於10月推出MTM（Made-To-Measure 量身訂製）商務星座西裝外套、英式經典和英式復古星座西裝外套，除了布料、釦子之外連內襯花色也可以自行決定。

而這次GUCCI DIY訂製服務會先於9月10日至13日在台北101專門店推出，9月18日至21日巡迴至台中新光三越專門店，9月22日後都會常駐在台北101專門店接受訂製，所有商品售價皆依照細節設計與服裝款式各有不同。

羊毛星座斗篷，24萬5,000元起。圖／GUCCI提供
羊毛星座斗篷，24萬5,000元起。圖／GUCCI提供
窄版星座單西外套，20萬5,000元起。圖／GUCCI提供
窄版星座單西外套，20萬5,000元起。圖／GUCCI提供
寬版絲質保齡球衫，88,000元起。圖／GUCCI提供
寬版絲質保齡球衫，88,000元起。圖／GUCCI提供
男模展示全新的GUCCI DIY訂製系列。圖／GUCCI提供
男模展示全新的GUCCI DIY訂製系列。圖／GUCCI提供
字母刺繡皮夾克。25萬8,000元起。圖／GUCCI提供
字母刺繡皮夾克。25萬8,000元起。圖／GUCCI提供
女模展示全新的GUCCI DIY訂製系列。圖／GUCCI提供
女模展示全新的GUCCI DIY訂製系列。圖／GUCCI提供

星座 西裝 DIY

延伸閱讀

深坑老街趣味DIY 民眾體驗「灌」香腸

帥到只能暴動！陳昊森學BTS金泰亨穿GUCCI 時尚力秒增

女神卡卡將詮釋「時尚黑寡婦」！電影「GUCCI豪門血案」卡司公開 奧斯卡影帝加持好吸睛

精選全台20間「特色觀光工廠」懶人包！ 超有趣手工DIY等你來體驗

相關新聞

高爾夫球鞋也變潮！Rickie Fowler示範穿搭給你學

如果你對高爾夫球球鞋還停留在只是爸爸們會穿的印象，那就落伍了，因為不管是adidas Golf還是PUMA都在功能之外，...

可以選星座、多種配色字母 GUCCI全新DIY訂製服務開跑

穿出特色的造型可以彰顯一個人的獨特個性，也是現在許多人追求「跟別人不一樣」精神的最佳體現方式之一。GUCCI近日在台灣推...

林心如驚人纖腰力挺夏姿義賣 超過4000項商品2折起

夏姿．陳SHIATZY CHEN舉辦第17屆「拾華」慈善特賣會，邀請到林心如一起來為家扶兒童盡一份心力，「我現在也是媽媽...

神複製韓妞化妝包！屈臣氏盤點8大「韓系國民美妝必收款」

防疫期間無法出國，但飢餓的化妝包還是得經常補貨，屈臣氏盤點了韓妞化妝包必備的大勢韓國美妝品牌與熱門必收款商品，從保養、彩...

逆風前行！CORUM海軍上將表展攜手寶鴻堂 滂礡啟航

越是艱難的時刻，人們越能感受到勇氣、堅持與冒險犯難的重要。通過時間的洗滌，苦難會過去、美好會留下，但唯有抱持破浪而行的勇...

熊大、兔兔又來了！ LeSportsac全新聯名系列可愛上市

美國輕量配件包包品牌LeSportsac又有全新的聯名系列了！這次攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS，和知名角色...

入秋珠寶綠意盎然上身！翡翠裝飾花冠 漸層綠中性風

綠色代表生命力，給予人活力盎然的希望感。今年秋季，珠寶品牌紛紛推出以綠色調寶石為主要視覺的新作，在逐漸涼爽的秋意力，感受...

Kim Jones成老佛爺Karl Lagerfeld繼任者 接掌FENDI女裝、高級皮草設計

時尚老佛爺Karl Lagerfeld逝去超過一年，然而他生前擔綱的Fendi高級女裝、皮草的設計大位一直懸而未決。但最新...

Chill一下！小酌也要好好吃 10大網友熱議精釀啤酒餐廳

許多人喜歡在下班後或週末時選個地方小酌一番，讓自己「Chill」一下，精釀啤酒餐廳就是一個不錯的選擇，因為到這些餐廳你不會只是豪飲，餐食的選擇也是網友們在意的重點，究竟哪些精釀啤酒餐廳更受到歡迎呢？

S.T. Dupont JET MILLENNIUM輕量包 專為千禧世代打造

來自法國的精緻生活品牌都彭（S.T. Dupont），在上個世紀以頂級頂級旅行箱享譽全球。如今百年品牌也跟上時代腳步，針...

睽違7個月！樂桃重啟國際航班 10月25日起復飛台北大阪東京

樂桃航空今天宣布自10月25日（日）起，重啟大阪（關西）、東京（羽田/成田）－台北（桃園）三條航線，目前規畫以每周三班的...

冰淇淋紅茶買2送1！OPEN POINT App「行動隨時取」限量優惠最低48折起

慶祝OPEN POINT會員9月突破900萬，7-ELEVEN首次集結35款人氣商品，即日起至10月6日於OPEN PO...

熱門新聞

事出必有因...北捷殺人案6年了 談鄭捷的「無望感」

石蚵疑受重金屬汙染變綠色 環團籲公開農地工廠名單

影／雨太大！母豹帶幼豹到農寮避難 一住就是六天

餐飲占比達7成！「春大直」試營運 搶中高端消費客

鍋貼、水餃只能吃8顆！營養師拍片分析外食族崩潰：吃不飽

唐吉訶德插旗台灣會成功？ 網友曝若少這優勢不知能撐多久

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。