林心如驚人纖腰力挺夏姿義賣 超過4000項商品2折起

夏姿．陳SHIATZY CHEN舉辦第17屆「拾華」慈善特賣會，邀請到林心如一起來為家扶兒童盡一份心力，「我現在也是媽媽了，對於慈善活動會覺得可以持續是最關鍵、最重要的，夏姿從民國93年起就舉辦慈善特賣，每年捐款給教育部和兒童相關基金會，可以參與這個活動，我感到很開心。」

林心如也在特賣會上挑了媽媽70大壽的禮物，包括刺繡外套與小洋裝，而她身上穿的紅色裙裝，看似皮革腰帶其實是一體成型的裙子，「試裝的時候第一眼就決定是它，我習慣穿有腰身的服裝，因為穿得太鬆身會放縱自己、沒有維持好身材。」提到很愛聊天的女兒小海豚，林心如也表示希望她平安健康長大，但不會特別培養她進演藝圈，畢竟世代變動多，不一定每個人都有面對演藝事業的抗壓性。