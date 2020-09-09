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林心如驚人纖腰力挺夏姿義賣 超過4000項商品2折起

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
林心如出席第17屆夏姿「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供
林心如出席第17屆夏姿「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供

夏姿．陳SHIATZY CHEN舉辦第17屆「拾華」慈善特賣會，邀請到林心如一起來為家扶兒童盡一份心力，「我現在也是媽媽了，對於慈善活動會覺得可以持續是最關鍵、最重要的，夏姿從民國93年起就舉辦慈善特賣，每年捐款給教育部和兒童相關基金會，可以參與這個活動，我感到很開心。」

林心如也在特賣會上挑了媽媽70大壽的禮物，包括刺繡外套與小洋裝，而她身上穿的紅色裙裝，看似皮革腰帶其實是一體成型的裙子，「試裝的時候第一眼就決定是它，我習慣穿有腰身的服裝，因為穿得太鬆身會放縱自己、沒有維持好身材。」提到很愛聊天的女兒小海豚，林心如也表示希望她平安健康長大，但不會特別培養她進演藝圈，畢竟世代變動多，不一定每個人都有面對演藝事業的抗壓性。

今年度的「拾華」慈善特賣會於南西新光三越本館9樓舉行，所得將捐助家扶基金會、教育部「學校教育儲蓄戶」，往年大約各捐100萬。特賣品項包括手袋、鞋履、領帶、披肩、飾品，共約4000項單品，男女裝比例大約2：8，折數2折起，也包括代理的保養品牌Melvita，即日起到9月15日（星期二）止，今年度也是夏姿二度與家扶基金會合作，成立70年的家扶已累計幫助50萬個孩子度過難關。

林心如、夏姿少東夫人許媖媖出席姿「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供
林心如、夏姿少東夫人許媖媖出席姿「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供
皮革高跟鞋1.5折，原價17,800元、特賣價2,670元。圖／夏姿提供
皮革高跟鞋1.5折，原價17,800元、特賣價2,670元。圖／夏姿提供
林心如出席第17屆夏姿「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供
林心如出席第17屆夏姿「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供
立領澎袖上衣3.5折，原價25,800元、特賣價9,030元。圖／夏姿提供
立領澎袖上衣3.5折，原價25,800元、特賣價9,030元。圖／夏姿提供
撞色玉釦方包1.5折，原價59,800元、特賣價8,970元。圖／夏姿提供
撞色玉釦方包1.5折，原價59,800元、特賣價8,970元。圖／夏姿提供
（左起）家扶自立青年張育維、林心如、夏姿少東夫人許媖媖、家扶社會資源處處長林秀鳳出席姿「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供
（左起）家扶自立青年張育維、林心如、夏姿少東夫人許媖媖、家扶社會資源處處長林秀鳳出席姿「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供
林心如在第17屆夏姿「拾華」慈善特賣會為母親挑生日禮物。圖／夏姿提供
林心如在第17屆夏姿「拾華」慈善特賣會為母親挑生日禮物。圖／夏姿提供
夏姿鞋履特賣價格2折起。記者楊詩涵／攝影
夏姿鞋履特賣價格2折起。記者楊詩涵／攝影
黑色無袖洋裝3折，29,800元、特賣價8,940元。圖／夏姿提供
黑色無袖洋裝3折，29,800元、特賣價8,940元。圖／夏姿提供
林心如在第17屆夏姿「拾華」慈善特賣會為母親挑生日禮物。圖／夏姿提供
林心如在第17屆夏姿「拾華」慈善特賣會為母親挑生日禮物。圖／夏姿提供
夏姿包款特賣價格2折起。記者楊詩涵／攝影
夏姿包款特賣價格2折起。記者楊詩涵／攝影
林心如出席第17屆夏姿「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供
林心如出席第17屆夏姿「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供
夏姿於新光三越南西本館9樓舉辦「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供林心如、夏姿少東夫人許媖媖出席姿「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供
夏姿於新光三越南西本館9樓舉辦「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供林心如、夏姿少東夫人許媖媖出席姿「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供

夏姿 教育部

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