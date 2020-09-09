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林心如驚人纖腰力挺夏姿義賣 超過4000項商品2折起
夏姿．陳SHIATZY CHEN舉辦第17屆「拾華」慈善特賣會，邀請到林心如一起來為家扶兒童盡一份心力，「我現在也是媽媽了，對於慈善活動會覺得可以持續是最關鍵、最重要的，夏姿從民國93年起就舉辦慈善特賣，每年捐款給教育部和兒童相關基金會，可以參與這個活動，我感到很開心。」
林心如也在特賣會上挑了媽媽70大壽的禮物，包括刺繡外套與小洋裝，而她身上穿的紅色裙裝，看似皮革腰帶其實是一體成型的裙子，「試裝的時候第一眼就決定是它，我習慣穿有腰身的服裝，因為穿得太鬆身會放縱自己、沒有維持好身材。」提到很愛聊天的女兒小海豚，林心如也表示希望她平安健康長大，但不會特別培養她進演藝圈，畢竟世代變動多，不一定每個人都有面對演藝事業的抗壓性。
今年度的「拾華」慈善特賣會於南西新光三越本館9樓舉行，所得將捐助家扶基金會、教育部「學校教育儲蓄戶」，往年大約各捐100萬。特賣品項包括手袋、鞋履、領帶、披肩、飾品，共約4000項單品，男女裝比例大約2：8，折數2折起，也包括代理的保養品牌Melvita，即日起到9月15日（星期二）止，今年度也是夏姿二度與家扶基金會合作，成立70年的家扶已累計幫助50萬個孩子度過難關。
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