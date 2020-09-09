神複製韓妞化妝包！屈臣氏盤點8大「韓系國民美妝必收款」

防疫期間無法出國，但飢餓的化妝包還是得經常補貨，屈臣氏盤點了韓妞化妝包必備的大勢韓國美妝品牌與熱門必收款商品，從保養、彩妝到美甲貼都有，就算不能飛去韓國採購，到屈臣氏也能像逛完首爾明洞一圈，與K-Beauty潮流同步。

屈臣氏盤點的8大韓國國民美妝品牌包括AHC、DASHING DIVA、ETUDE、LEADERS、MISSHA、I’M MEME、April Skin、Too Cool For School等，9月23日前屈臣氏寵i會員於門市購買上述8大韓系彩妝折扣後單筆消費滿588元可現折50元，再抽價值1,000元的韓式餐廳韓虎嘯滿足雙人餐券。即日起至9月30日寵i會員掃描活動專屬QR Code進行每周小遊戲，每款遊戲皆可獲得50元屈臣氏網路商店折扣碼，前100名完成4款遊戲者還可獲得市價超過1,700元的屈臣氏獨家韓系蜜糖禮盒。

●韓妞必收款1：AHC粉嫩美拍霜（9月23日前特價499元）、粉嫩光澤美拍氣墊粉餅（9月23日前特價499元）

AHC粉嫩美拍霜、粉嫩光澤美拍氣墊粉餅主打防曬、亮白、保濕、校正膚色，是今夏的熱賣商品，打造清透的韓系自然裸妝感。

●韓妞必收款2：LEADERS珍珠光面膜（9月23日前特價249元）

韓國當地超人氣的面膜LEADERS，富含珍珠光蛋白的「珍珠系列」是韓妞必入手的熱門款，尤其正值換季時節，透過面膜加強保濕保養不可少。

●韓妞必收款3：ETUDE 10色眼彩盤系列（9月23日前特價842元）

說到韓系彩妝絕對少不了ETUDE，其中又以高CP值又實用的10色眼彩盤系列最受歡迎，粉質細膩、顯色度佳，更因應不同季節陸續推出多款百搭繽紛配色，化妝包裡放一盤就能搞定多種妝容。

●韓妞必收款4：MISSHA義想曲晶璨編織眼影（9月23日前特價332元）

自推出以來連續熱賣好幾年的MISSHA義想曲晶璨編織眼影，是美妝排行榜的常勝軍，質感媲美專櫃彩妝、價格卻親民好入手，細緻柔滑的粉體上色後的散發高雅光澤，玫瑰金色的外包裝帶出門也超搶眼。

●韓妞必收款5：I’M MEME我愛心機極光唇萃（9月23日前特價332元）

閃耀水光唇妝卻不沾染黏膩，是廣受喜愛的高CP值款，今年更升級推出心機好感唇萃3.0版本，增加更多色系，不論是韓妞清新妝感或成熟歐膩風格都能輕鬆妝點。

●韓妞必收款6：April Skin金盞菊撕拉面膜（9月23日前特價430元）

韓國品牌April Skin金盞菊系列是熱賣款，也是屈臣氏上半年面膜熱銷榜上的常勝軍。April Skin金盞菊絲拉面膜可去除老廢角質，讓肌膚清爽柔嫩。

●韓妞必收款7：Too Cool For School美術課3色修容大師（9月23日前特價748元）

Too cool for school最熱賣的3色修容，由3種適合亞州膚色的偏黃色調混合而成，可以畫出自然、不突兀的完美陰影，霧面質感粉質精細，可由淺至深慢慢堆疊，並可用於臉頰修容、鼻影、眼影、甚至是髮際線。

●韓妞必收款8：DASHING DIVA光療薄型美甲片（9月23日前特價298元）