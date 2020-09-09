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第一次得罪酒商就上手 邱德夫《酒徒之書》問世

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
邱德夫是知識型的狂熱酒徒，繼《威士忌學》之後，再度用文字紀錄下他「飲酒作樂的思辨之旅」。記者／蘇健忠攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
邱德夫是知識型的狂熱酒徒，繼《威士忌學》之後，再度用文字紀錄下他「飲酒作樂的思辨之旅」。記者／蘇健忠攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

擁有美國土木工程博士學位的國內知識型狂熱酒徒邱德夫，繼重量級著作《威士忌學》之後，再度用文字紀錄下他的「飲酒作樂的思辨之旅」，完成了近日上架的最新著作《酒徒之書：喝懂、喝對！威士忌老饕的敢言筆記》。

邱德夫在臉書上戲言：「根據看過內容的朋友講，這本書的書名應該叫做《第一次得罪酒商就上手》，真的是非常壞的壞朋友啊！」

到底是不是會因此得罪酒商？這點我們不敢肯定。但是從一個不斷接收酒商的各式行銷術語長達十多年的記者的眼光來看，光是翻閱目錄，就忍不住爲我所景仰的「邱大哥」捏一把冷汗。

酒商說：「百分之八十的風味來自橡木桶」，但在邱德夫的新書裡，卻在這個句子後面，加上了一個問號。

酒商說：「我們的酒廠位在蘇格蘭高地」，邱德夫在書中卻說：「下一回酒友們再看到、聽到或讀到產區的種種，不需要存在風味、風格上的幻想，純粹只是酒廠所在的地理區位而已。」

酒商說：「我們使用來自湧泉的硬水」，邱德夫的看法卻是：「即便水源、水質可視為酒廠的重要指標，卻也無需過分強調。」

正如邱德夫在序言中所說：「身為工程師的我之所以投入威界，不是為了享受下班後一杯在手的放鬆，也難以成為酒類行銷所需要的『達人』，所負的使命——近年來越發的清晰——便是利用一支筆（其實是鍵盤）來掀起思辨的波瀾。」

透過《酒徒之書》，我想邱德夫是做到了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

邱德夫在書中指出，假若只看蒸餾器形狀便據此作出威士忌風味的推論，「那麼便是見樹不見林了。」圖／吉拉提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
邱德夫在書中指出，假若只看蒸餾器形狀便據此作出威士忌風味的推論，「那麼便是見樹不見林了。」圖／吉拉提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
《酒徒之書》是邱德夫作為威士忌老饕的敢言筆記。圖／寫樂文化提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
《酒徒之書》是邱德夫作為威士忌老饕的敢言筆記。圖／寫樂文化提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
邱德夫認為：「橡木桶是所有酒友踏入威士忌殿堂的踏腳石或敲門磚。」圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
邱德夫認為：「橡木桶是所有酒友踏入威士忌殿堂的踏腳石或敲門磚。」圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

水質 蘇格蘭 高地

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