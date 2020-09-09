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逆風前行！CORUM海軍上將表展攜手寶鴻堂 滂礡啟航

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
CORUM，Admiral 45 Openworked，海軍上將系列鏤空腕表，將表面大膽以開放式設計，勇猛的態度，一如海軍上將系列的果敢無畏。圖 / CORUM提供。
CORUM，Admiral 45 Openworked，海軍上將系列鏤空腕表，將表面大膽以開放式設計，勇猛的態度，一如海軍上將系列的果敢無畏。圖 / CORUM提供。

越是艱難的時刻，人們越能感受到勇氣、堅持與冒險犯難的重要。通過時間的洗滌，苦難會過去、美好會留下，但唯有抱持破浪而行的勇猛，方能感受風平浪靜後的甘美。早在1960年代崑崙表（CORUM）便創作出「海軍上將」腕表系列。六十多年來，系列頻頻與高強度的海上競賽、知名的海上競技者們展開合作。今年正逢海軍上將系列問世60周年，品牌並與本地重量級鐘表零售通路「寶鴻堂」合作，舉行為期十天的盛大表展，引人爬梳品牌精神意念，一探屬於CORUM與海軍上將系列頑強果敢的獨有型格。

如何欣賞海軍上將系列？「鑰匙」、「海事旗」、「十二邊形」是三大元素。鑰匙是CORUM的品牌Logo，鑰匙是答案、鑰匙也是解決問題的能力，表現在表面上的12點鐘方向Logo，以及秒針的末端；又稱「國際信號旗」的海事旗，則是船只間的溝通系統，以不同的旗幟顏色、圖騰，無須言語、快速理解彼此的意念。而十二邊形更是海軍上將最大的視覺DNA，除了呼應12面海事旗，外圓內方的設計，像是經過歲月洗滌後的圓融，但將稜角與信念，潛藏於內。

表展的重點首推「ADMIRAL AC-ONE 45 Openworked海軍上將系列鏤空自動腕表」。45毫米的鈦金屬或玫瑰金表面，設計維持系列經典的12面「海事旗」，但把發條盒、小秒針、動力儲存與擒縱系統，大膽地開放式呈現，化為表面上四個對稱的視覺元素，又像四個時間的魔法陣般，分秒運作、生生不息；「ADMIRAL AC-ONE 45 CHRONOGRAPH海軍上將系列三眼計時腕表」，則大玩黑、白視覺反差，鈦合金或玫瑰金表殼中，計時次表面（sub-dial）與表面形成黑底白色或白底黑色的強烈反差，除帶有懷舊的復古味，更向收藏家熱愛的「熊貓面」致意。

此外「ADMIRAL LEGEND 42 FULL BLACK海軍上將系列純黑限量腕表」則為對色彩具敏銳渴望的玩家獻上，從表殼、表面、表帶，全數「黑」化的設計僅使用紅、橘、藍、黃、綠五種鮮豔色彩，藉以勾勒出指針、海事旗與小秒針的邊緣。五款腕表的尺寸皆為42毫米，迎合喜愛大尺寸風格的女性配戴者，每款限量100只；而「ADMIRAL AC-ONE 38 海軍上將系列女仕鑽表」則確實為女性玩家所打造，38毫米的精鋼表殼看似粗獷，但柔美的白色表帶、白色表面，以及鑲嵌在表圈上的華美鑽石，反應了CORUM女子剛毅於外、柔美於「芯」的雙重特質。

時間不等人，坐而言不如起而行，「崑崙表ADMIRAL海軍上將系列表」將從明日9月10日開展，並同時於寶鴻堂台北旗艦店與台北忠孝店展出，展期為期十天、直至9月20日為止。

CORUM，海軍上將系列純黑限量腕表，精鋼PVD黑色，42毫米，時間顯示，藍色特殊款，限量100只，約185,000元。圖 / CORUM提供。
CORUM，海軍上將系列純黑限量腕表，精鋼PVD黑色，42毫米，時間顯示，藍色特殊款，限量100只，約185,000元。圖 / CORUM提供。
CORUM，海軍上將系列純黑限量腕表，各色限量各100只，定價18萬5,000元。圖 / CORUM提供。
CORUM，海軍上將系列純黑限量腕表，各色限量各100只，定價18萬5,000元。圖 / CORUM提供。
CORUM的海軍上將系列三眼計時腕表鈦金屬款，大膽翻完黑、白雙色，也向玩家熱愛的「熊貓面」致意，35萬元。圖 / CORUM提供。
CORUM的海軍上將系列三眼計時腕表鈦金屬款，大膽翻完黑、白雙色，也向玩家熱愛的「熊貓面」致意，35萬元。圖 / CORUM提供。
CORUM，海軍上將系列鏤空腕表，鈦金屬，CO 297自動上鍊機芯，45毫米，時間顯示，約91萬元。圖 / CORUM提供。
CORUM，海軍上將系列鏤空腕表，鈦金屬，CO 297自動上鍊機芯，45毫米，時間顯示，約91萬元。圖 / CORUM提供。
CORUM，海軍上將系列女仕鑽表，玫瑰金，38毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，價格店洽。圖 / CORUM提供。
CORUM，海軍上將系列女仕鑽表，玫瑰金，38毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，價格店洽。圖 / CORUM提供。
為女性獻上的海軍上將系列女仕鑽表，38毫米的鈦金屬白面，表面並鑲嵌華美鑽石，24萬元。圖 / CORUM提供。
為女性獻上的海軍上將系列女仕鑽表，38毫米的鈦金屬白面，表面並鑲嵌華美鑽石，24萬元。圖 / CORUM提供。

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