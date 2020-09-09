快訊

火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熊大、兔兔又來了！ LeSportsac全新聯名系列可愛上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
LeSportsac攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS推出聯名系列包款。圖／LeSportsac提供
LeSportsac攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS推出聯名系列包款。圖／LeSportsac提供

美國輕量配件包包品牌LeSportsac又有全新的聯名系列了！這次攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS，和知名角色熊大、兔兔等一起帶來可愛繽紛、讓大人小孩都為之瘋狂的系列包款。

熟悉手機通訊軟體「LINE」的人一定對LINE FRIENDS系列貼圖不陌生，看起來為人老實的熊大和表情超豐富的兔兔、無辜天真的小雞莎莉等，每個角色都好有療癒感，誕生多年來周邊商品也總是創下各種搶購潮。

這次LeSportsac與LINE FRIENDS的聯名系列，以「同樂會」作為主題印花，選用清新綠色當作包款基底色，在公園裡散步玩耍的各種滿版角色印花看起來充滿無憂無慮氣息，讓人感覺也跟著他們一起走出戶外透透氣。而「偷偷對你說」和「伴著你」印花則是以海軍藍為背景並搭配圓形的角色徽章圖騰。此外，還有「愛的泡泡」、「熊大與你」等單一印花包款和實用度超高的托特包和水桶包，最可愛的是像娃娃一樣的熊大手提吊飾包和兔兔造型吊飾，怎麼搭配都展現出超高萌度！全系列即日起於全台LeSportsac門市販售。

LeSportsac攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS推出聯名系列包款。圖／LeSportsac提供
LeSportsac攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS推出聯名系列包款。圖／LeSportsac提供
LeSportsac攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS推出聯名系列包款。圖／LeSportsac提供
LeSportsac攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS推出聯名系列包款。圖／LeSportsac提供
熊大大型托特包5,350元+熊大手提吊飾包1,700元。圖／LeSportsac提供
熊大大型托特包5,350元+熊大手提吊飾包1,700元。圖／LeSportsac提供
同樂會旅行後背包，4,850元。圖／LeSportsac提供
同樂會旅行後背包，4,850元。圖／LeSportsac提供
兔兔托特包，3,750元。圖／LeSportsac提供
兔兔托特包，3,750元。圖／LeSportsac提供
兔兔水桶包，3,750元。圖／LeSportsac提供
兔兔水桶包，3,750元。圖／LeSportsac提供
愛的泡泡卡森後背包，6,650元。圖／LeSportsac提供
愛的泡泡卡森後背包，6,650元。圖／LeSportsac提供
同樂會經典斜背包，4,200元。圖／LeSportsac提供
同樂會經典斜背包，4,200元。圖／LeSportsac提供
兔兔托特包3,750+兔兔手提吊飾1,700元。圖／LeSportsac提供
兔兔托特包3,750+兔兔手提吊飾1,700元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS推出聯名系列包款。圖／LeSportsac提供
LeSportsac攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS推出聯名系列包款。圖／LeSportsac提供
去遠足護照套，1,950元。圖／LeSportsac提供
去遠足護照套，1,950元。圖／LeSportsac提供
愛的大頭貼方形化妝包，1,100_6701_L066
愛的大頭貼方形化妝包，1,100_6701_L066
LeSportsac攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS推出聯名系列包款。圖／LeSportsac提供
LeSportsac攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS推出聯名系列包款。圖／LeSportsac提供
兔兔與你方形化妝包，1,100元。圖／LeSportsac提供
兔兔與你方形化妝包，1,100元。圖／LeSportsac提供
熊大手提吊飾包，1,700元。圖／LeSportsac提供
熊大手提吊飾包，1,700元。圖／LeSportsac提供
同樂會拉鍊斜背包，2,450元。圖／LeSportsac提供
同樂會拉鍊斜背包，2,450元。圖／LeSportsac提供

熊大 LINE

延伸閱讀

影／Sandy代言台中戒菸LINE@ 愛的呼喚揪憲哥戒菸

就是看不順眼？漫威迷認為莎莉賽隆才該演「驚奇隊長」

太強勢嚇跑男人？太自我得罪同業？莎莉賽隆沒那麼難搞

才貌雙全偏有大缺點 莎莉賽隆成好萊塢最厭惡的女人？

相關新聞

歡慶125周年 高登麥克菲爾連發四款絕版威士忌

威士忌收藏家注意了！每一次推出珍稀酒款都引發收藏家搶購的高登麥克菲爾（Gordon & Macphail），爲慶祝酒廠創...

高爾夫球鞋也變潮！Rickie Fowler示範穿搭給你學

如果你對高爾夫球球鞋還停留在只是爸爸們會穿的印象，那就落伍了，因為不管是adidas Golf還是PUMA都在功能之外，...

可以選星座、多種配色字母 GUCCI全新DIY訂製服務開跑

穿出特色的造型可以彰顯一個人的獨特個性，也是現在許多人追求「跟別人不一樣」精神的最佳體現方式之一。GUCCI近日在台灣推...

林心如驚人纖腰力挺夏姿義賣 超過4000項商品2折起

夏姿．陳SHIATZY CHEN舉辦第17屆「拾華」慈善特賣會，邀請到林心如一起來為家扶兒童盡一份心力，「我現在也是媽媽...

神複製韓妞化妝包！屈臣氏盤點8大「韓系國民美妝必收款」

防疫期間無法出國，但飢餓的化妝包還是得經常補貨，屈臣氏盤點了韓妞化妝包必備的大勢韓國美妝品牌與熱門必收款商品，從保養、彩...

逆風前行！CORUM海軍上將表展攜手寶鴻堂 滂礡啟航

越是艱難的時刻，人們越能感受到勇氣、堅持與冒險犯難的重要。通過時間的洗滌，苦難會過去、美好會留下，但唯有抱持破浪而行的勇...

熊大、兔兔又來了！ LeSportsac全新聯名系列可愛上市

美國輕量配件包包品牌LeSportsac又有全新的聯名系列了！這次攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS，和知名角色...

入秋珠寶綠意盎然上身！翡翠裝飾花冠 漸層綠中性風

綠色代表生命力，給予人活力盎然的希望感。今年秋季，珠寶品牌紛紛推出以綠色調寶石為主要視覺的新作，在逐漸涼爽的秋意力，感受...

Kim Jones成老佛爺Karl Lagerfeld繼任者 接掌FENDI女裝、高級皮草設計

時尚老佛爺Karl Lagerfeld逝去超過一年，然而他生前擔綱的Fendi高級女裝、皮草的設計大位一直懸而未決。但最新...

Chill一下！小酌也要好好吃 10大網友熱議精釀啤酒餐廳

許多人喜歡在下班後或週末時選個地方小酌一番，讓自己「Chill」一下，精釀啤酒餐廳就是一個不錯的選擇，因為到這些餐廳你不會只是豪飲，餐食的選擇也是網友們在意的重點，究竟哪些精釀啤酒餐廳更受到歡迎呢？

S.T. Dupont JET MILLENNIUM輕量包 專為千禧世代打造

來自法國的精緻生活品牌都彭（S.T. Dupont），在上個世紀以頂級頂級旅行箱享譽全球。如今百年品牌也跟上時代腳步，針...

睽違7個月！樂桃重啟國際航班 10月25日起復飛台北大阪東京

樂桃航空今天宣布自10月25日（日）起，重啟大阪（關西）、東京（羽田/成田）－台北（桃園）三條航線，目前規畫以每周三班的...

熱門新聞

事出必有因...北捷殺人案6年了 談鄭捷的「無望感」

石蚵疑受重金屬汙染變綠色 環團籲公開農地工廠名單

影／雨太大！母豹帶幼豹到農寮避難 一住就是六天

餐飲占比達7成！「春大直」試營運 搶中高端消費客

鍋貼、水餃只能吃8顆！營養師拍片分析外食族崩潰：吃不飽

唐吉訶德插旗台灣會成功？ 網友曝若少這優勢不知能撐多久

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。