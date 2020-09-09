熊大、兔兔又來了！ LeSportsac全新聯名系列可愛上市

美國輕量配件包包品牌LeSportsac又有全新的聯名系列了！這次攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS，和知名角色熊大、兔兔等一起帶來可愛繽紛、讓大人小孩都為之瘋狂的系列包款。

熟悉手機通訊軟體「LINE」的人一定對LINE FRIENDS系列貼圖不陌生，看起來為人老實的熊大和表情超豐富的兔兔、無辜天真的小雞莎莉等，每個角色都好有療癒感，誕生多年來周邊商品也總是創下各種搶購潮。