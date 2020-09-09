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熊大、兔兔又來了！ LeSportsac全新聯名系列可愛上市
美國輕量配件包包品牌LeSportsac又有全新的聯名系列了！這次攜手擁有廣大粉絲的LINE FRIENDS，和知名角色熊大、兔兔等一起帶來可愛繽紛、讓大人小孩都為之瘋狂的系列包款。
熟悉手機通訊軟體「LINE」的人一定對LINE FRIENDS系列貼圖不陌生，看起來為人老實的熊大和表情超豐富的兔兔、無辜天真的小雞莎莉等，每個角色都好有療癒感，誕生多年來周邊商品也總是創下各種搶購潮。
這次LeSportsac與LINE FRIENDS的聯名系列，以「同樂會」作為主題印花，選用清新綠色當作包款基底色，在公園裡散步玩耍的各種滿版角色印花看起來充滿無憂無慮氣息，讓人感覺也跟著他們一起走出戶外透透氣。而「偷偷對你說」和「伴著你」印花則是以海軍藍為背景並搭配圓形的角色徽章圖騰。此外，還有「愛的泡泡」、「熊大與你」等單一印花包款和實用度超高的托特包和水桶包，最可愛的是像娃娃一樣的熊大手提吊飾包和兔兔造型吊飾，怎麼搭配都展現出超高萌度！全系列即日起於全台LeSportsac門市販售。
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