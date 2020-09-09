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入秋珠寶綠意盎然上身！翡翠裝飾花冠 漸層綠中性風

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
玉世家秋季翡翠珠寶以花冠為主要設計靈感，流露女人味。圖／玉世家提供
玉世家秋季翡翠珠寶以花冠為主要設計靈感，流露女人味。圖／玉世家提供

綠色代表生命力，給予人活力盎然的希望感。今年秋季，珠寶品牌紛紛推出以綠色調寶石為主要視覺的新作，在逐漸涼爽的秋意力，感受豐沛的生命力量。

來自南法的斐登（FRED），最經典的設計便是以帆船運動為靈感創作出的Force 10系列手鍊，將繩索與繩結的概念化作別具意義的珠寶，設計中性有運動感。今秋推出的全新「Vitality」鍊釦，在黃金上鋪鑲祖母綠、沙弗萊石、鑽石等漸層綠色寶石，流露溫暖與活力的光芒。全新「Vitality」活力鍊釦備有大型及中型款式，可配搭全系列Force 10鍊繩，包括祖母綠色精鋼鍊繩、白色紡織鍊繩、黃金鍊繩及黃金鍊式手鍊等。

以翡翠出名的玉世家（JADEGIA），秋季新作則以花藝編織的少女花冠為靈感，結合翡翠與鑽石之美。水潤飽滿的翡翠採用最能呈現翡翠的質色的蛋面切割，同時精選D、E、F等級的馬眼形與圓形鑽石，交錯鑲嵌於主石周圍，但麵翡翠的質地與切面鑽石的火光組成精彩的視覺效果，洋溢溫柔的女性美。

FRED Force 10玫瑰金和彩色寶石大號鍊釦，29萬8,500元，搭配綠色鍊繩12,100元。圖／斐登提供
FRED Force 10玫瑰金和彩色寶石大號鍊釦，29萬8,500元，搭配綠色鍊繩12,100元。圖／斐登提供
玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，價格店洽
玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，價格店洽
玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，價格店洽。圖／玉世家提供
玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，價格店洽。圖／玉世家提供
玉世家秋季翡翠珠寶以花冠為主要設計靈感，流露女人味。圖／玉世家提供
玉世家秋季翡翠珠寶以花冠為主要設計靈感，流露女人味。圖／玉世家提供
玉世家蛋面翡翠鑲鑽耳戒套組，價格店洽。圖／玉世家提供
玉世家蛋面翡翠鑲鑽耳戒套組，價格店洽。圖／玉世家提供
FRED Force 10玫瑰金和彩色寶石中號鍊釦，12萬2,900元，搭配黃金鍊式鍊繩57,900元。圖／斐登提供
FRED Force 10玫瑰金和彩色寶石中號鍊釦，12萬2,900元，搭配黃金鍊式鍊繩57,900元。圖／斐登提供

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