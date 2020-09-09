入秋珠寶綠意盎然上身！翡翠裝飾花冠 漸層綠中性風

綠色代表生命力，給予人活力盎然的希望感。今年秋季，珠寶品牌紛紛推出以綠色調寶石為主要視覺的新作，在逐漸涼爽的秋意力，感受豐沛的生命力量。

來自南法的斐登（FRED），最經典的設計便是以帆船運動為靈感創作出的Force 10系列手鍊，將繩索與繩結的概念化作別具意義的珠寶，設計中性有運動感。今秋推出的全新「Vitality」鍊釦，在黃金上鋪鑲祖母綠、沙弗萊石、鑽石等漸層綠色寶石，流露溫暖與活力的光芒。全新「Vitality」活力鍊釦備有大型及中型款式，可配搭全系列Force 10鍊繩，包括祖母綠色精鋼鍊繩、白色紡織鍊繩、黃金鍊繩及黃金鍊式手鍊等。