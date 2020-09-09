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Kim Jones成老佛爺Karl Lagerfeld繼任者 接掌FENDI女裝、高級皮草設計

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
FENDI宣佈設計師Kim Jones將成為品牌的高級女裝、皮草系列藝術總監。圖／FENDI提供
FENDI宣佈設計師Kim Jones將成為品牌的高級女裝、皮草系列藝術總監。圖／FENDI提供

時尚老佛爺Karl Lagerfeld逝去超過一年，然而他生前擔綱的Fendi高級女裝、皮草的設計大位一直懸而未決。但最新消息是將由DIOR男裝創意總監Kim Jones兼任，由他操刀的作品最快會於2021年2月曝光，引起時尚圈熱烈討論。

眾所周知老佛爺Karl Lagerfeld與品牌CHANEL的連結與深厚情感，但早在50年前他就加入了FENDI的設計團隊中，也幾乎享有終身職的禮遇。因此，當老佛爺辭世後對兩個品牌都是莫大損失，特別是多年以來他都與FENDI家族傳人Silvia Venturini Fendi女士，共同打理品牌的設計工作。品牌也證實，FENDI的女裝與高級皮草系列，未來將交予明星設計師Kim Jones來主導；Silvia Venturini Fendi仍維持負責品牌男裝和配件的設計，但Kim Jones還是會繼續在DIOR的工作。

設計師Kim Jones成為老佛爺Karl Lagerfeld繼任者，接掌FENDI女裝、高級皮草設計。圖／FENDI提供
設計師Kim Jones成為老佛爺Karl Lagerfeld繼任者，接掌FENDI女裝、高級皮草設計。圖／FENDI提供

這項人事命令格外的引人注目就在於，過去Kim Jones幾乎都僅在男裝品牌工作過，包括了BOSS、dunhill以及Louis Vuittton男裝等，跨足女裝也將是他的首次嘗試。其次是，放眼LVMH集團旗下品牌，幾乎沒有一位設計師能夠同時肩負雙品牌，而且截然不同的產品取向工作。業界的人士認為或許是Kim Jones在接手DIOR男裝創意總監後，的確在話題與銷售都把品牌帶到了新高點，在風生水起的氛圍下，自然被經營者認為是接替Karl Lagerfeld成為FENDI新設計師的不二人選。

因為FENDI在對外的聲明中，集團行政總裁Bernard Arnault對此任命也表示：「Kim Jones是位傑出人才，自加入集團以來，他不斷証明其應對能力並以極富現代感和膽量的視野重新審視LVMH集團的傳承及符號。我深信他的遠見和全情投入，將為FENDI及女裝系列作出重大貢獻。」

品牌 FENDI

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