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S.T. Dupont JET MILLENNIUM輕量包 專為千禧世代打造
來自法國的精緻生活品牌都彭（S.T. Dupont），在上個世紀以頂級頂級旅行箱享譽全球。如今百年品牌也跟上時代腳步，針對20歲至35歲之間的年輕千禧世代，推出全新2020 JET MILLENNIUM系列，以傳承逾百年的精湛工藝打造貼近年輕人當代生活方式的包包。
1872年S.T. Dupont創始人Simon Tissot Dupont，因留意到當時工業革命創造全新交通方式，開啟了旅遊風氣熱潮，他便開設皮具工作坊，為法國上流社會設計時尚旅行皮箱。旅行箱大受歡迎，S.T. Dupont成為20世紀時都彭全球知名的皮箱品牌之一。2020 JET MILLENNIUM系列的特色為輕量創新的機能性，以耐用防水的編織布料和橡膠材質打造，搭配槍鐵深灰色的開關扣環與黑色隱形拉鍊，並裝飾銀色品牌#Dupont logo印刷與象徵法國精神的紅白藍三色標籤。符合人體工學的設計的包款上附高精細的雷射切割紋路，內部多用隔層與拉鍊夾層，實用度高。
全系列包款共推出兩種款式的後背包、郵差包，都可裝得下筆記型電腦，後背包和郵差包可肩背或裝置於手提旅行箱上，設計貼心符合現代人生活需求。此外，小型的旅行包款，例如單肩背包、拉鍊包以及隨手包，內含手機袋與筆夾，更能搭配使用，提供完美的收納。
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