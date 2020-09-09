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S.T. Dupont JET MILLENNIUM輕量包 專為千禧世代打造

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
S.T. Dupont針對千禧世代推出2020 JET MILLENNIUM系列輕量包。圖／迪生提供
S.T. Dupont針對千禧世代推出2020 JET MILLENNIUM系列輕量包。圖／迪生提供

來自法國的精緻生活品牌都彭（S.T. Dupont），在上個世紀以頂級頂級旅行箱享譽全球。如今百年品牌也跟上時代腳步，針對20歲至35歲之間的年輕千禧世代，推出全新2020 JET MILLENNIUM系列，以傳承逾百年的精湛工藝打造貼近年輕人當代生活方式的包包。

1872年S.T. Dupont創始人Simon Tissot Dupont，因留意到當時工業革命創造全新交通方式，開啟了旅遊風氣熱潮，他便開設皮具工作坊，為法國上流社會設計時尚旅行皮箱。旅行箱大受歡迎，S.T. Dupont成為20世紀時都彭全球知名的皮箱品牌之一。2020 JET MILLENNIUM系列的特色為輕量創新的機能性，以耐用防水的編織布料和橡膠材質打造，搭配槍鐵深灰色的開關扣環與黑色隱形拉鍊，並裝飾銀色品牌#Dupont logo印刷與象徵法國精神的紅白藍三色標籤。符合人體工學的設計的包款上附高精細的雷射切割紋路，內部多用隔層與拉鍊夾層，實用度高。

全系列包款共推出兩種款式的後背包、郵差包，都可裝得下筆記型電腦，後背包和郵差包可肩背或裝置於手提旅行箱上，設計貼心符合現代人生活需求。此外，小型的旅行包款，例如單肩背包、拉鍊包以及隨手包，內含手機袋與筆夾，更能搭配使用，提供完美的收納。

JET MILLENNIUM滾筒後背包，11,200元。圖／迪生提供
JET MILLENNIUM滾筒後背包，11,200元。圖／迪生提供
JET MILLENNIUM拉鍊包，7,300元。圖／迪生提供
JET MILLENNIUM拉鍊包，7,300元。圖／迪生提供
JET MILLENNIUM單肩背包，7,300元。圖／迪生提供
JET MILLENNIUM單肩背包，7,300元。圖／迪生提供
JET MILLENNIUM郵差包，11,200元。圖／迪生提供
JET MILLENNIUM郵差包，11,200元。圖／迪生提供
JET MILLENNIUM隨手包，4,600元。圖／迪生提供
JET MILLENNIUM隨手包，4,600元。圖／迪生提供
S.T. Dupont針對千禧世代推出2020 JET MILLENNIUM系列輕量包。圖／迪生提供
S.T. Dupont針對千禧世代推出2020 JET MILLENNIUM系列輕量包。圖／迪生提供
JET MILLENNIUM後背包，11,200元。圖／迪生提供
JET MILLENNIUM後背包，11,200元。圖／迪生提供

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