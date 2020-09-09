睽違7個月！樂桃重啟國際航班 10月25日起復飛台北大阪東京

許多人喜歡在下班後或週末時選個地方小酌一番，讓自己「Chill」一下，精釀啤酒餐廳就是一個不錯的選擇，因為到這些餐廳你不會只是豪飲，餐食的選擇也是網友們在意的重點，究竟哪些精釀啤酒餐廳更受到歡迎呢？

2020-09-09 15:16