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睽違7個月！樂桃重啟國際航班 10月25日起復飛台北大阪東京
樂桃航空今天宣布自10月25日（日）起，重啟大阪（關西）、東京（羽田/成田）－台北（桃園）三條航線，目前規畫以每周三班的形式。機票將於台灣時間9月10日下午3時起開始販售。
樂桃說，受疫情影響，於3月20日以後全面停飛17條國際線航班，因此重啟部分日本飛往台灣的航線乃是睽違7個月後的重大決定。
樂桃說，航空希望恢復部分台日航班後，除了能提供大眾更實惠、便利的飛航選擇，也希望滿足留學生、商務人士及訪問親友等旅客需求，為此，樂桃航空已在機場及機艙內實施嚴格的防疫措施，希望讓旅客們都有一個安心、安全的旅程。
此外，樂桃說，由於抵達台北桃園國際機場的旅客們將有交通運輸方式的限制，預計與接機業者合作，希望能提供旅客更便利的交通選擇。
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