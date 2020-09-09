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冰淇淋紅茶買2送1！OPEN POINT App「行動隨時取」限量優惠最低48折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OPEN POINT會員9月突破900萬，7-ELEVEN首次集結35款人氣商品，即日起至10月6日於OPEN POINT App「行動隨時取」推出最低折扣48折起優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT會員9月突破900萬，7-ELEVEN首次集結35款人氣商品，即日起至10月6日於OPEN POINT App「行動隨時取」推出最低折扣48折起優惠。圖／7-ELEVEN提供

慶祝OPEN POINT會員9月突破900萬，7-ELEVEN首次集結35款人氣商品，即日起至10月6日於OPEN POINT App「行動隨時取」推出最低折扣48折起優惠，包含CITY系列現調飲品、飲料乳品、糖果零食、鮮食、熱門冰品與日常用品等，會員可隨時買、線上付、跨店取。

OPEN POINT App「行動隨時取」推出至今，會員交易筆數較首月份交易成長360%，8月底線上支付功能開通後提供更多元的優惠組合，熱門銷售品項包括CITY CAFE大冰拿、義式香草雞胸肉、統一陽光無加糖黑豆漿、CITY PRIMA精品冰美式、CITY TEA冰青茶等；此外，8月至今持續推動的振興三倍券優惠活動，更帶動家庭號吐司、鮮乳、冷藏飲品等買氣，吸引小家庭、單身租屋族購買，享受超值折扣又可就近分次取貨。

即日起至10月6日OPEN POINT App「行動隨時取」即日起至10月6日共有超過25款商品享有多入數限量優惠，包括PH9.0鹼性離子水PET800買5送5、10瓶特價140元，限量20,000組；華元鹹蔬餅OPEN!買6送6特價150元，限量1,200組；TOMMI湯米-鮭魚起司米漢堡買9送3、特價588元（現省147元），限量3,000組；韓國熊津米漿冰買6送2特價280元，限量2,000組。

消費者最愛的CITY系列集結16種咖啡及茶飲優惠，即日起至9月22日包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA皆有限量超殺折扣，其中最優惠的是精品拿鐵（熱／冰）18杯特價777元（原價1,620元）、現省843元，限量10,000組；另外還有特大冰美20杯特價777元（原價1,200元），限量100,000組；冰淇淋紅茶買2送1特價195元，限量30,000組等。CITY系列限量優惠每品項每人限購2組，數量有限售完為止。

OPEN POINT App「行動隨時取」即日起至10月6日共有超過25款生活補給食飲推出多入數限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App「行動隨時取」即日起至10月6日共有超過25款生活補給食飲推出多入數限量優惠。圖／7-ELEVEN提供

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