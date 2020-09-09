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炸雞飄酒香！繼光香香雞×台啤 「啤酒炸雞」9月10日開賣
連鎖台式炸雞「繼光香香雞」宣布，將與台灣最大啤酒品牌「台灣啤酒」首度聯手合作，推出全新產品「啤酒炸雞」，將18天生啤酒加入炸雞之中，為炸雞帶來大人系的成熟尾韻，還有金沙醬可以搭配！另外亦有筊白筍、生津梅子綠等商品同步登場。
本次繼光香香雞與台灣啤酒所推出的「啤酒炸雞」，特別使用「台啤18天生啤酒」來調配獨家醃料，令肉質更加鮮甜軟嫩。酒精經高溫油炸揮發之後，留下淡淡的啤酒香氣，咬下後可以品嚐到甘甜的尾韻，就算是小朋友也可以吃。另外搭配的「鹹蛋黃金沙醬」，不僅象徵啤酒的金黃色澤，也帶來濃郁滑順的鹹香滋味，更添層次感。新品將於 9月10日起，於全台42間門市限量販售（新光A8專櫃、台北忠孝店、板橋環球專櫃、台中港三井店除外），每份95元。
繼光香香雞另於9月10日同期推出「季節性時蔬－筊白筍」以及「生津梅子綠」新品。嚴選埔里小農出產的茭白筍，以1分鐘快速高溫油炸上桌，並透過椒鹽提味，每份50元。「生津梅子綠」則使用酸梅湯與斯里蘭卡綠茶調配而成，藉由酸鹹甜的滋味，與炸物相互輝映，單杯45元。
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