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大人的飲料 迷你香檳販賣機
時尚派對裡名媛們人手一瓶的酩悅迷你香檳，現在來到台北微風信義1樓，以販賣機投代幣的方式，即日起至9月27日止，期間限定開賣。
逛街時想要隨手來一瓶，只要先購買酩悅香檳的金色代幣，就可以到販賣機進行投幣；一瓶容量200毫升的可愛迷你香檳，就到手了。
非常貼心的是，開瓶時原廠還特別提供酩悅迷你香檳專屬酒嘴，讓你在飲用的時候，一樣能夠維持優雅儀態。
酩悅迷你香檳共提供兩個酒款，一是酩悅迷你香檳，建議售價650元；二是酩悅迷你粉紅香檳，建議售價800元；兩者容量一樣都是200毫升
酩悅香檳自西元1743年創立以來，致力於釀製全世界最受歡迎的香檳。從代表性的Moët Impérial到Grand Vintage；從奔放的Moët Rosé Impérial到創新的Moët Ice Impérial，每款香檳都帶來明亮的果香味，透過誘人的口感散發出優雅的成熟度。酩悅香檳相信，分秒間都是一種生活體驗，而這樣的體驗，皆是盡享當下、值得歡慶的瞬間。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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