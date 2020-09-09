大人的飲料 迷你香檳販賣機

時尚派對裡名媛們人手一瓶的酩悅迷你香檳，現在來到台北微風信義1樓，以販賣機投代幣的方式，即日起至9月27日止，期間限定開賣。

逛街時想要隨手來一瓶，只要先購買酩悅香檳的金色代幣，就可以到販賣機進行投幣；一瓶容量200毫升的可愛迷你香檳，就到手了。

非常貼心的是，開瓶時原廠還特別提供酩悅迷你香檳專屬酒嘴，讓你在飲用的時候，一樣能夠維持優雅儀態。

酩悅迷你香檳共提供兩個酒款，一是酩悅迷你香檳，建議售價650元；二是酩悅迷你粉紅香檳，建議售價800元；兩者容量一樣都是200毫升