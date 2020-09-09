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SWATCH復刻經典重現第一款腕表 不只變大還有環保意識
順應市場需求，以流行元素見長的SWATCH難得在今年推出復刻款腕表，而且是重現1983年的品牌開山之作，同時加入創新環保素材，讓這款表顯得更有意義。
原本一開始SWATCH手表的出現，是傳統鐘表品牌對抗日本石英機芯崛起的應變，但後來藉著多元設計和原創，平易近人的價位，受到消費者的喜愛，奠定了國民腕表品牌的地位，甚至有到了瑞士就該買一款SWATCH當做紀念的風潮。而今年瑞士鐘表品牌也的確不容易，受影響程度堪比當時的「石英革命」，所以SWATCH特別選在2020年，推出品牌創立時的表款當作復刻，也頗有再次鼓舞整個產業的象徵。而且品牌因應時代的變化，讓這款誕生自1983年的復刻表款，帶有綠色時尚概念，呈現不只是經典還很環保。
SWATCH以GN100系列為藍本打造表徑34毫米的Gent款，重新演繹表盤上的品牌Logo、字體與時標，還加入日本美學，全系列6款皆以世界語言書寫的「TIME 時間」包括了馬來語、南非祖魯語、非洲的史瓦希里語、朝鮮語、漢語、阿拉伯語，作為命名，傳達不同文化的觀點。另外，SWATCH還推出了5款表徑達41毫米的放大版New Gent款，還使用了「Don't Be Late」、「Time is What You Make Of It」來裝飾在部分的表盤上。
不過最值得一提的是無論表徑大小Gent、New Gent腕表，除了表盤與指針之外，在製作時都採用了蓖麻籽油中所提煉的創新素材，也是目前唯一使用這項原料，大量生產的鐘表品牌。因此，系列表款在12點鐘位置的Logo、與秒針尾端皆以綠色裝飾，象徵綠能的製表新方向。表盒包裝也呼應相同精神，運用馬鈴薯澱粉、再生植物纖維、水等混和而成，可生物分解不造成環境負擔，更可作為堆肥養分循環再利用。
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