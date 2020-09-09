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SWATCH復刻經典重現第一款腕表 不只變大還有環保意識

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SWATCH難得推出復刻款腕表，而且是重現1983年的品牌開山之作，同時加入創新環保素材，讓這款表顯得更有意義。圖／SWATCH提供
SWATCH難得推出復刻款腕表，而且是重現1983年的品牌開山之作，同時加入創新環保素材，讓這款表顯得更有意義。圖／SWATCH提供

順應市場需求，以流行元素見長的SWATCH難得在今年推出復刻款腕表，而且是重現1983年的品牌開山之作，同時加入創新環保素材，讓這款表顯得更有意義。

原本一開始SWATCH手表的出現，是傳統鐘表品牌對抗日本石英機芯崛起的應變，但後來藉著多元設計和原創，平易近人的價位，受到消費者的喜愛，奠定了國民腕表品牌的地位，甚至有到了瑞士就該買一款SWATCH當做紀念的風潮。而今年瑞士鐘表品牌也的確不容易，受影響程度堪比當時的「石英革命」，所以SWATCH特別選在2020年，推出品牌創立時的表款當作復刻，也頗有再次鼓舞整個產業的象徵。而且品牌因應時代的變化，讓這款誕生自1983年的復刻表款，帶有綠色時尚概念，呈現不只是經典還很環保。

SWATCH以GN100系列為藍本打造表徑34毫米的Gent款，重新演繹表盤上的品牌Logo、字體與時標，還加入日本美學，全系列6款皆以世界語言書寫的「TIME 時間」包括了馬來語、南非祖魯語、非洲的史瓦希里語、朝鮮語、漢語、阿拉伯語，作為命名，傳達不同文化的觀點。另外，SWATCH還推出了5款表徑達41毫米的放大版New Gent款，還使用了「Don't Be Late」、「Time is What You Make Of It」來裝飾在部分的表盤上。

不過最值得一提的是無論表徑大小Gent、New Gent腕表，除了表盤與指針之外，在製作時都採用了蓖麻籽油中所提煉的創新素材，也是目前唯一使用這項原料，大量生產的鐘表品牌。因此，系列表款在12點鐘位置的Logo、與秒針尾端皆以綠色裝飾，象徵綠能的製表新方向。表盒包裝也呼應相同精神，運用馬鈴薯澱粉、再生植物纖維、水等混和而成，可生物分解不造成環境負擔，更可作為堆肥養分循環再利用。

SWATCH 1983復刻經典Gent系列朝鮮Sigag腕表2,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典Gent系列朝鮮Sigag腕表2,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典New Gent系列美好年代BelTempo腕表2,500元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典New Gent系列美好年代BelTempo腕表2,500元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典New Gent系列火紅時代RedVremja腕表2,500元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典New Gent系列火紅時代RedVremja腕表2,500元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典Gent系列漢語GoldenShijia腕表2,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典Gent系列漢語GoldenShijia腕表2,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典New Gent系列創新世代NeuZeit腕表2,500元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典New Gent系列創新世代NeuZeit腕表2,500元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典Gent系列南非祖魯Isikhathi 腕表2,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典Gent系列南非祖魯Isikhathi 腕表2,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典Gent系列阿拉伯語Wakit腕表2,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典Gent系列阿拉伯語Wakit腕表2,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典Gent系列史瓦希里SilverWakati腕表2,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典Gent系列史瓦希里SilverWakati腕表2,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典Gent系列馬來Masa腕表2,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典Gent系列馬來Masa腕表2,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典New Gent系列時間由你創造FreeTid腕表2,500元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典New Gent系列時間由你創造FreeTid腕表2,500元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典New Gent系列時間時間由你定義TimeforTime腕表2,500元。圖／SWATCH提供
SWATCH 1983復刻經典New Gent系列時間時間由你定義TimeforTime腕表2,500元。圖／SWATCH提供

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