9月9！「台灣狗狗日」在今天！狗狗手表大閱兵

九月九日，是傳統陰曆的「重陽節」，但其實在台灣，九月九日也被農委會訂為「台灣狗狗節」，而近期關懷流浪動物的「12夜 2」紀錄片也將上映。展現出忠心、討喜特質的狗狗，同樣也在手表的表面、表背，留下了無數可愛逗趣或勇猛的身型姿態。

寶珀（Blancpain）是最早推動天干12支、傳統農曆生肖主題的鐘表品牌，Villeret的中華年曆限量版「吉犬」腕表，可顯示年曆功能，K金自動盤並刻有狗狗圖案，把愛藏「芯」裡；寶璣（Breguet）的Classique 7145「鬆獅犬」則大方面客：以精雕手法呈現出一只黑色、毛絨絨的鬆獅犬，40毫米的白金表殼上，只有時間顯示，但鬆獅犬的「忠心」印象深植。

同樣以鬆獅犬為主題，海瑞溫斯頓（Harry Winston）則有一「對」卓時（Premier）系列狗年限量自動上鍊仕女腕表，與靜夜（Midnight）系列狗年限量自動上鍊男士腕表，兩只腕表並在咖啡色珍珠母貝表面上，雕刻出鬆獅犬捲尾、藍舌、蓬鬆被毛的特徵，唯妙唯肖，搭配18K玫瑰金表殼、具備矽材質的自動上鍊機芯，各限量八只。另外獨立製表的Mortiz Grossman則有一只相當抽象、藝術的「Dog Eleven」腕表。腕表表面是由設計師Timo Miura手繪，黃昏時分，一只小狗在水面悠遊嬉戲，獨獨自水面探出的頭部和尾巴，正與背景高掛的夕陽，呈現出對比的閒散逸趣。

最後補充冷知識：不只台灣有狗狗節，日本則因狗的叫聲音似1、1、1，因而把11月1日訂為日本的狗狗日，除此之外，每年四月的最後一個星期三則是「國際導盲犬日」。今天下班之後，回家也看看、抱抱你的毛小孩家人吧！