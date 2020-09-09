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抗疫拚轉型 鳳凰跨足健身產業打造健身房Fitnexx

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

因應全球疫情衝擊，台灣旅遊業力求轉型增加營收，除了積極衝刺國旅外，鳳凰旅遊更規畫10月正式跨足健身產業，在台北市信義區打造全新健身房「Fitnexx」，鳳凰總經理卞傑民更強調，Fitnexx不做最大只做最好。

受疫情衝擊，國外旅無限期停止出團，旅遊業者經營相當艱困，僅剩國旅支撐，營收表現大不如前，不少業者都採取了鼓勵放假，甚至是裁員、無薪假等措施，如何更好的生存下去也是一大課題。

進入健身產業成立Fitnexx，卞傑民表示，健身房品牌命名，將Fit+Next結合起來，組成一個新字「Fitnexx」，意義代表此品牌領先市場預先擬定策略，隨時能應對市場環境的快速變化，而Finexx讀音也像英文的鳳凰、不死鳥（Phoenix），與本業旅行社相呼應，期待此品牌能提供消費者們一個脫胎換骨的空間。

至於如何做到差異化，卞傑民認為，很多健身品牌主要銷售重點是會員或課程，Fitnexx主要的訴求是則是空間，Fitnexx提供一個全新的運動平台概念，讓一般消費者購買運動課程、或擁有屬於自己訓練空間，也能將環境資源共享給需要優質環境教學的教練群們，帶著自己的學生租借教室，不僅有獨立的訓練空間，還能共享相關的健身器材。

卞傑民也說，其它的健身品牌訴求重點是CP值，但Fitnexx品牌講求的是效率，研究發現大部份健身房採會員制不限分鐘、不限次數，讓消費者想去就去，但其實這樣反而會減少消費者的動力。

卞傑民表示，經過數據的統計研究，Fitnexx將運動行程固定排入學員的生活中，這有助於學員達成健身目標且更能長期的維持運動。因此在場館的使用上採行「預約制」，無論是對消費者還是對學員，在時間上能更準確有效地被利用。

健身 品牌 疫情

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