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懶人包／中秋烤肉免動手！「八國」烤肉大軍進佔星飯店

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
圓山中秋烤肉趴，有近百道料理選擇。圖／台北圓山提供
圓山中秋烤肉趴，有近百道料理選擇。圖／台北圓山提供

中秋佳節迎來4天連假，多家飯店打出「烤肉免動手」方案，可以品嘗「八國」醬料、二十餘種燒烤料理的「烤肉宴」之外，還有百人齊烤全豬與全羊的樂趣，或者想要在星飯店住一晚，甚至在家輕鬆烤，都能自主選配，開心賞月。

看好中秋佳節烤肉助興的商機，台北晶華酒店9月18日至10月4日在栢麗廳推出推出全球「夯」肉宴，期間網羅八國醬料、二十多款燒烤料理，以加料加量但不加價的方式，讓食客大啖世界級的烤肉大餐。從火山石燒烤美國肋眼牛肉、小戰斧牛肋排、德國豬腳，或是巨型花枝、現流巨魚頭、長槍烏賊、三點蟹、牡蠣等，還有來自台南玉井的珍珠玉米、新竹關西水蜜桃番茄、小農栽種的迷你紅蘿蔔等蔬菜；同時精選八國刷醬相佐。

此外，台北晶華也應景推出熟食外帶餐，包括重達3.5公斤、媒體評比冠軍的「爐烤美國特選級肋眼牛肉」，或是2.5公斤的「爐烤美國極佳級戰斧牛排」，搭配自製松露薯泥、爐烤時蔬等，4~6人餐每組6,800元起。另備多款ROBIN’S GRILL嚴選牛排禮盒，2~6入裝3,800元起。

台北美福10月1日於館內Cocoon池畔酒吧推出「賞月烤肉派對」，端出多道義式經典輕食料理，以及台灣金牌啤酒及特調雞尾酒無限暢飲，每人2,000元+10%；另搭配「中秋夯肉連住」專案，可自由選擇於9月30日或10月1日入住，雙人三天兩夜13,668元起。

每年中秋最熱鬧的烤肉趴，在圓山大飯店的花園廣場，10月1日晚間6時起眾人齊聚BBQ，主廚專業炭烤海陸近百道美食自助取用外，今年更強力推出老饕級的「布農風味烤全豬」及「霸氣蒙古烤全羊」，搭配樂團熱力開唱。每位1,880+10%，9月20日前訂位可享9折優惠。

林口亞昕福朋喜來登酒店則主打中秋台美混血BBQ料理吃到飽，限時10月1日至4日，每人1,280+10%，萬豪旅享家會員可享7折優惠。

台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館主推外帶，即日起至10月1日有中秋燒烤禮盒7,988元，集結A5日本宮崎和牛肋眼、AA9澳洲全和黑毛和牛肋眼、西班牙帶骨橡實伊比利豬里肌等頂級肉品，北海道生食級干貝、紐西蘭國王鮭、松鶴部落谷關鱘龍魚等海鮮以及季節時蔬、特製醬汁等，限量15組。另有單品外帶，可自由選配。

台北晶華自助餐廳主廚團隊匯集豐美烤物，推出全球「夯」肉宴」。圖／台北晶華提供
台北晶華自助餐廳主廚團隊匯集豐美烤物，推出全球「夯」肉宴」。圖／台北晶華提供
圓山花園廣場推出中秋烤肉趴。圖／台北圓山提供
圓山花園廣場推出中秋烤肉趴。圖／台北圓山提供
林口亞昕福朋喜來登酒店於中秋節期間，加碼推出主廚現烤牛小排、肋眼牛排、BBQ啤酒豬肋排，以及台式糯米腸、高粱酒香腸、基隆甜不辣與米血糕等。圖／林口亞昕福朋喜來登提供
林口亞昕福朋喜來登酒店於中秋節期間，加碼推出主廚現烤牛小排、肋眼牛排、BBQ啤酒豬肋排，以及台式糯米腸、高粱酒香腸、基隆甜不辣與米血糕等。圖／林口亞昕福朋喜來登提供
台北美福大飯店義大利主廚Ｍassimo Picci推出多道義式經典輕食料理。圖／台北美福提供
台北美福大飯店義大利主廚Ｍassimo Picci推出多道義式經典輕食料理。圖／台北美福提供
台北晶華提供可供4人與6人食用的組合式禮盒。圖／台北晶華提供
台北晶華提供可供4人與6人食用的組合式禮盒。圖／台北晶華提供

中秋 酒店 紐西蘭

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